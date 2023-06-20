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Дроновая атака на Киев: стало известно, сколько целей уничтожила ПВО

20 июня 2023 06:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дроновая атака на Киев: стало известно, сколько целей уничтожила ПВО
Сбитый дрон-камикадзе. Фото иллюстративное: Минобороны
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские войска под утро 20 июня атаковали Киев дронами. Украинские силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили около 20 дронов.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

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Подробности дроновой атаки на Киев 20 июня

В КМВА отмечают, что Россия впервые за последние 18 дней атаковала столицу дронами.

"Очередная массированная воздушная атака на столицу. На этот раз враг применил БпЛА, по предварительной информации — баражирующие боеприпасы Shahed. Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней", — говорится в сообщении.

В администрации также рассказали о тактике сегодняшних обстрелов. Дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям.

Сколько дронов сбили

В общей сложности воздушная тревога длилась более трех часов. Силы и средства нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили около двух десятков вражеских целей.

"Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями", — говорится в сообщении.

Глава КМВА Сергей Попко напомнил жителям города, что важно не снимать работу ПВО.

"Напоминаю важные вещи — не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и соответственно свою жизнь", — отметил он.

Информация о дроновой атаке на Киев 20 червня. Фото: t.me/VA_Kyiv
Информация о дроновой атаке на Киев 20 червня. Фото: t.me/VA_Kyiv

Напомним, что ночью, 20 июня, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Киеве раздавались взрывы.

Также раздавались взрывы в Запорожской области.

Добавим, что в юго-восточных областях Украины ночью, 20 июня, прогремели взрывы в Херсонской и Николаевской областях. Воздушная тревога продолжается.

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