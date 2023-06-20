Дроновая атака на Киев: стало известно, сколько целей уничтожила ПВО
Российские войска под утро 20 июня атаковали Киев дронами. Украинские силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили около 20 дронов.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
Подробности дроновой атаки на Киев 20 июня
В КМВА отмечают, что Россия впервые за последние 18 дней атаковала столицу дронами.
"Очередная массированная воздушная атака на столицу. На этот раз враг применил БпЛА, по предварительной информации — баражирующие боеприпасы Shahed. Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней", — говорится в сообщении.
В администрации также рассказали о тактике сегодняшних обстрелов. Дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям.
Сколько дронов сбили
В общей сложности воздушная тревога длилась более трех часов. Силы и средства нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили около двух десятков вражеских целей.
"Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями", — говорится в сообщении.
Глава КМВА Сергей Попко напомнил жителям города, что важно не снимать работу ПВО.
"Напоминаю важные вещи — не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и соответственно свою жизнь", — отметил он.
Напомним, что ночью, 20 июня, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Киеве раздавались взрывы.
Также раздавались взрывы в Запорожской области.
Добавим, что в юго-восточных областях Украины ночью, 20 июня, прогремели взрывы в Херсонской и Николаевской областях. Воздушная тревога продолжается.