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Дронова атака на Київ з трьох боків — у столиці пролунала серія вибухів

31 липня 2024 02:13
оновлено: 02:27
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві вночі 31 липня — подробиці російського обстрілу столиці
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Києві зараз 31 липня пролунали під час російської атаки ударними безпілотниками на низку "червоних" областей, у зв'язку з чим оголошено повітряну тривогу. Небезпека продовжується вже понад три години.

Про це повідомляє видання "Суспільне" в Telegram.

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Вибухи в Києві зараз 31 липня

За даними ЗМІ та місцевих пабліків, у Києві пролунала низка вибухів.

Нічна російська атака на Київ 31 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Новини"
Вибухи в Києві зараз 31 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Київ Новини. Live 24/7"
Повітряна тривога в Києві 31 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Реальний Київ. Украина"

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів до Києва з північно-західного напрямку.

Повітряна тривога в Київській області 31 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином у Києві та низці "червоних" регіонів триває повітряна тривога через загрозу застосування "шахедів".

Карта тривоги в Україні вночі 31 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

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