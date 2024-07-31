Вибухи в Києві вночі 31 липня — подробиці російського обстрілу столиці

Дронова атака на Київ з трьох боків — у столиці пролунала серія вибухів
31 липня 2024 02:13
оновлено: 02:27
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich
Вибухи в Києві зараз 31 липня пролунали під час російської атаки ударними безпілотниками на низку "червоних" областей, у зв'язку з чим оголошено повітряну тривогу. Небезпека продовжується вже понад три години.
Про це повідомляє видання "Суспільне" в Telegram.
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За даними ЗМІ та місцевих пабліків, у Києві пролунала низка вибухів.
Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів до Києва з північно-західного напрямку.
Таким чином у Києві та низці "червоних" регіонів триває повітряна тривога через загрозу застосування "шахедів".
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