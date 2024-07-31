Вибухи в Києві вночі 31 липня — подробиці російського обстрілу столиці

Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи в Києві зараз 31 липня пролунали під час російської атаки ударними безпілотниками на низку "червоних" областей, у зв'язку з чим оголошено повітряну тривогу. Небезпека продовжується вже понад три години.

Про це повідомляє видання "Суспільне" в Telegram.

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Вибухи в Києві зараз 31 липня

За даними ЗМІ та місцевих пабліків, у Києві пролунала низка вибухів.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Новини"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Київ Новини. Live 24/7"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Реальний Київ. Украина"

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів до Києва з північно-західного напрямку.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином у Києві та низці "червоних" регіонів триває повітряна тривога через загрозу застосування "шахедів".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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