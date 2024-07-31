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Дроновая атака на Киев с трех сторон — в столице прозвучала серия взрывов

31 июля 2024 02:13
обновлено: 02:27
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве ночью 31 июля - подробности российского обстрела столицы
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: REUTERS/Gleb Garanich
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве сейчас 31 июля прозвучали во время российской атаки ударными беспилотниками на череду "красных" областей, в связи с чем объявлена воздушная тревога. Опасность продолжается уже более трех часов.

Об этом сообщает издание "Общественное" в Telegram.

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Взрывы в Киеве сейчас 31 июля

По данным СМИ и местных пабликов, в Киеве раздался ряд взрывов.

Ночная российская атака на Киев 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное. Новости"
Взрывы в Киеве сейчас 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Киев Новости. Live 24/7"
Воздушная тревога в Киеве 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Реальный Киев. Украина"

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в Киев с северо-западного направления.

Воздушная тревога в Киевской области 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, в Киеве и ряде "красных" регионов продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения "шахедов".

Карта тревоги в Украине ночью 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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