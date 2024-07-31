Взрывы в Киеве ночью 31 июля - подробности российского обстрела столицы

Дроновая атака на Киев с трех сторон — в столице прозвучала серия взрывов
31 июля 2024 02:13
обновлено: 02:27
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: REUTERS/Gleb Garanich
Взрывы в Киеве сейчас 31 июля прозвучали во время российской атаки ударными беспилотниками на череду "красных" областей, в связи с чем объявлена воздушная тревога. Опасность продолжается уже более трех часов.
Об этом сообщает издание "Общественное" в Telegram.
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По данным СМИ и местных пабликов, в Киеве раздался ряд взрывов.
Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в Киев с северо-западного направления.
Таким образом, в Киеве и ряде "красных" регионов продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения "шахедов".
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