Україна
Друга повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці

Друга повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 00:14
Оновлено: 00:49
У Києві через балістичну небезпеку вдруге оголошено повітряну тривогу — що відомо
Сили ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Києві вже вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу. Об 00:01 скасували попередню, але вже об 00:12 пролунала наступна.

Про небезпеку повідомляє КМВА.

Читайте також:

Що загрожує столиці

Друга повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці - фото 1
Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

У КМВА пояснюють, що розвідка ППО України зафіксувала ще одну спробу застосування балістичних ракет російськими окупантами. У КМВА просять не ігнорувати сигнали тривоги та прямувати до укриттів.

Ситуація з тривогами в Україні

Друга повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На 00:28 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Проте згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarmна 00:44 у Чернігівській, Сумській, частинах Харківської та Дніпропетровської області спостерігається високий рівень небезпеки. —

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російські окупанти атакували Київщину. Внаслідок обстрілу є поранені.

Крім того, цієї ночі під ударом противника опинився Київ. Противник завдавав ударів майже по усіх районах столиці.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
