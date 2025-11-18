У Києві через балістичну небезпеку вдруге оголошено повітряну тривогу — що відомо

Сили ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Києві вже вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу. Об 00:01 скасували попередню, але вже об 00:12 пролунала наступна.

Про небезпеку повідомляє КМВА.

Що загрожує столиці

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

У КМВА пояснюють, що розвідка ППО України зафіксувала ще одну спробу застосування балістичних ракет російськими окупантами. У КМВА просять не ігнорувати сигнали тривоги та прямувати до укриттів.

Ситуація з тривогами в Україні

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На 00:28 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Проте згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:44 у Чернігівській, Сумській, частинах Харківської та Дніпропетровської області спостерігається високий рівень небезпеки. —

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російські окупанти атакували Київщину. Внаслідок обстрілу є поранені.

Крім того, цієї ночі під ударом противника опинився Київ. Противник завдавав ударів майже по усіх районах столиці.