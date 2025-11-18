В Киеве из-за баллистической опасности во второй раз объявлена воздушная тревога — что известно

Срочная новость

В Киеве уже второй раз за вечер объявлена воздушная тревога. В 00:01 отменили предыдущую, но уже в 00:12 прозвучала следующая.

Об опасности сообщает КГВА.

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

В КГВА объясняют, что разведка ПВО Украины зафиксировала еще одну попытку применения баллистических ракет российскими оккупантами. В КГВА просят не игнорировать сигналы тревоги и направляться в укрытия.

Новость обновляется...