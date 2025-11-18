В Киеве из-за баллистической опасности во второй раз объявлена воздушная тревога — что известно

Вторая воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице
Дата публикации 18 ноября 2025 00:14
обновлено: 00:22
Срочная новость
В Киеве уже второй раз за вечер объявлена воздушная тревога. В 00:01 отменили предыдущую, но уже в 00:12 прозвучала следующая.
Об опасности сообщает КГВА.
Что грозит столице
В КГВА объясняют, что разведка ПВО Украины зафиксировала еще одну попытку применения баллистических ракет российскими оккупантами. В КГВА просят не игнорировать сигналы тревоги и направляться в укрытия.
Новость обновляется...
