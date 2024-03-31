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Друга річниця деокупації Бучі — Зеленський показав, який вигляд мало місто

31 березня 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Друга річниця деокупації Бучі — Зеленський показав, який вигляд мало місто
Буча після звільнення від окупантів. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У неділю, 31 березня, в Україні відзначають другу річницю звільнення Бучі Київської області від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський пригадав, як це було.

Український лідер показав фото, який вигляд мало місто після деокупації.

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Друга річниця деокупації Бучі

"Коли наші воїни вигнали Росію з Бучі, з Ірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини — кожен зміг побачити, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі", — написав Президент.

деокупована Буча
Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
деокупована Буча
Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
деокупована Буча
Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
деокупована Буча
Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
деокупована Буча
Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
деокупована Буча
Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Він наголосив, що нехай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло українці зупиняють на власній землі, коли виганяють російських окупантів.

Буча деокупація
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в Україні засудили сержанта ЗС Росії до 10 років позбавлення волі. Окупант бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі.

Також ми писали, що в Бучі презентували книгу з реальними історіями людей, які пережили війну.

Володимир Зеленський
Київська область
Буча
окупанти
деокупація України
війна в Україні

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