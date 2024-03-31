Друга річниця деокупації Бучі — Зеленський показав, який вигляд мало місто

Буча після звільнення від окупантів. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

У неділю, 31 березня, в Україні відзначають другу річницю звільнення Бучі Київської області від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський пригадав, як це було.

Український лідер показав фото, який вигляд мало місто після деокупації.

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"Коли наші воїни вигнали Росію з Бучі, з Ірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини — кожен зміг побачити, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі", — написав Президент.

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Він наголосив, що нехай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло українці зупиняють на власній землі, коли виганяють російських окупантів.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в Україні засудили сержанта ЗС Росії до 10 років позбавлення волі. Окупант бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі.

Також ми писали, що в Бучі презентували книгу з реальними історіями людей, які пережили війну.