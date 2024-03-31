Друга річниця деокупації Бучі — Зеленський показав, який вигляд мало місто
У неділю, 31 березня, в Україні відзначають другу річницю звільнення Бучі Київської області від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський пригадав, як це було.
Український лідер показав фото, який вигляд мало місто після деокупації.
Друга річниця деокупації Бучі
"Коли наші воїни вигнали Росію з Бучі, з Ірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини — кожен зміг побачити, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі", — написав Президент.
Він наголосив, що нехай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло українці зупиняють на власній землі, коли виганяють російських окупантів.
Нагадаємо, в Україні засудили сержанта ЗС Росії до 10 років позбавлення волі. Окупант бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі.
Також ми писали, що в Бучі презентували книгу з реальними історіями людей, які пережили війну.
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