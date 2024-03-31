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Вторая годовщина деоккупации Бучи — Зеленский показал, как выглядел город

31 марта 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вторая годовщина деоккупации Бучи — Зеленский показал, как выглядел город
Буча после освобождения от оккупантов. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В воскресенье, 31 марта, в Украине отмечают вторую годовщину освобождения Бучи Киевской области от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как это было.

Украинский лидер показал фото, как выглядел город после деоккупации.

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Вторая годовщина деоккупации Бучи

"Когда наши воины выгнали Россию из Бучи, Ирпеня, Бородянки, со всей Киевщины, а затем из Сумщины, Черниговщины — каждый смог увидеть, что это победы не только украинской смелости и оружия, но и человеческой морали", — написал Президент.

деоккупированная Буча
Буча после деоккупации. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
деоккупированная Буча
Буча после деоккупации. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
деоккупированная Буча
Буча после деоккупации. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
деоккупированная Буча
Буча после деоккупации. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
деоккупированная Буча
Буча после деоккупации. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
деоккупированная Буча
Буча после деоккупации. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что пусть весь мир никогда не забывает, какой ценой дается это сражение и какое зло украинцы останавливают на собственной земле, когда выгоняют российских оккупантов.

Бучая деоккупация
Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Украине приговорили сержанта ВС России к 10 годам лишения свободы. Оккупант избивал, пытал и угрожал убийством мирным жителям Бучи.

Также мы писали, что в Буче презентовали книгу с реальными историями людей, которые пережили войну.

Владимир Зеленский
Киевская область
Буча
оккупанты
деоккупация Украины
война в Украине

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