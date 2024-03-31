Вторая годовщина деоккупации Бучи — Зеленский показал, как выглядел город
В воскресенье, 31 марта, в Украине отмечают вторую годовщину освобождения Бучи Киевской области от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как это было.
Украинский лидер показал фото, как выглядел город после деоккупации.
Вторая годовщина деоккупации Бучи
"Когда наши воины выгнали Россию из Бучи, Ирпеня, Бородянки, со всей Киевщины, а затем из Сумщины, Черниговщины — каждый смог увидеть, что это победы не только украинской смелости и оружия, но и человеческой морали", — написал Президент.
Он подчеркнул, что пусть весь мир никогда не забывает, какой ценой дается это сражение и какое зло украинцы останавливают на собственной земле, когда выгоняют российских оккупантов.
Напомним, в Украине приговорили сержанта ВС России к 10 годам лишения свободы. Оккупант избивал, пытал и угрожал убийством мирным жителям Бучи.
Также мы писали, что в Буче презентовали книгу с реальными историями людей, которые пережили войну.
Читайте Новини.LIVE!