Друга річниця смерті оператора Новини.LIVE Євгенія Сакуна — як окупанти забрали його життя

Бейдж оператора телеканалу Live Євгенія Сакуна. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 березня, Новини.LIVE спіткала трагічна дата скорботи, коли цього дня два роки тому російська армія забрала життя оператора каналу Євгенія Сакуна. Він загинув у момент ракетного удару по київській телевежі.

Про пам'ять нашого друга-колеги читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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1 березня російська армія завдала подвійного удару по телевежі в районі Дорогожичів, де і загинув Євгеній. Снаряд влучив в апаратну.

Інформацію про трагічну смерть згодом підтвердили в Національній поліції.

"Тепер з окупантами в нас особистий рахунок..." — відреагували на загибель колеги та друзі Євгенія.

Некрологи на смерть Євгенія Сакуна

Тоді смерть нашого колеги не пройшла повз тих, хто його знав. Теплими словами прощання поділився головний куратор Міжнародного фестивалю мистецтв Anne de Kyiv Федір Баландін, який навчався у виші разом з Євгенієм.

Некролог Баландіна. Джерело: Facebook

"Євгеній завжди потішався над моїми "командирськими проявами" на студії УкрКіноХроніка, де ми разом починали свій творчий шлях, і в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення, де ми застали ще славнозвісних викладачів — фронтовиків Ізраіля Гольдштейна та Якова Мєстєчкіна… Вони часто-густо намагалися по-пенсіонерськи буркотливо пояснити важливість обрання "безпечної крапки" під час "зйомки під обстрілом". Ми, "юні генії", сміялись і тролили Метрів… Коли наша група закінчила університет, укркіно розвалилось і більшість із групи, включаючи мене, обрали інші професії й заняття… Але не Євгеній. Світла пам‘ять!" — пише він.

Також скорботу проявила і його колишня колежанка, журналістка EFE Noticias Ольга Токарюк.

"Перша людина, яку я знаю, загинула на цій війні. Мій колишній колега, телеоператор Євгеній Сакун, загинув учора внаслідок ракетного удару Росії по київському Бабиному Яру разом із ще чотирма людьми. Було приємно працювати з ним. Я спустошена цією новиною. Вічна пам'ять", — написала медійниця у Twiiter.

Допис Токарюк. Джерело: Twitter

З приводу другої річниці загибелі нашого колеги редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгенія.

Нагадаємо, у січні знімальна група проєкту "Радіо.Свобода", "Крим.Реалії", потрапила під артилерійський обстріл на півдні України, внаслідок чого було поранено журналіста Дмитра Євчина.

А у Харкові під ворожий обстріл потрапили воєнкори турецького медіа Anadolu, внаслідок чого журналіст Давіт Качкачішвілі отримав поранення рук.