Вторая годовщина смерти оператора Новини.LIVE Евгения Сакуна — как оккупанты забрали его жизнь

Бейдж оператора телеканала Live Евгения Сакуна. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 марта, Новини.LIVE постигла трагическая дата скорби, когда в этот день, два года назад, российская армия унесла жизни оператора канала Евгения Сакуна. Он погиб в момент ракетного удара по киевской телебашне.

О памяти нашего друга-коллеги читайте в материале Новини.LIVE.

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Первого марта российская армия нанесла двойной удар по телебашне в районе Дорогожичей, где и погиб Евгений. Снаряд попал в аппаратную.

Информацию о трагической смерти подтвердили в Национальной полиции.

"Теперь с оккупантами у нас личный счет...", — отреагировали на гибель коллеги друзья Евгения.

Некрологи о смерти Евгения Сакуна

Тогда смерть нашего коллеги не прошла мимо тех, кто его знал. Теплыми словами прощания поделился главный куратор Международного фестиваля искусств Anne de Kyiv Федор Баландин, который учился в ВУЗе вместе с Евгением.

Некролог Баландина. Источник: Facebook

"Евгений всегда радовался моим "командирским проявлениям" на студии УкрКиноХроника, где мы вместе начинали свой творческий путь, и в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, где мы застали еще известных преподавателей — фронтовиков Израиля Гольдштейна и Якова Местечкина... они часто-густо пытались по-пенсионерски ворчливо объяснить важность избрания "безопасной точки" во время "съемки под обстрелом". Мы, "юные гении", смеялись и троллили Мэтров… Когда наша группа окончила университет, укркино развалилось и большинство из группы, включая меня, выбрали другие профессии и занятия… Но не Евгений. Светлая память!", — пишет он.

Также слова скорби выразила и его бывшая коллега, журналистка EFE Noticias Ольга Токарюк.

"Первый человек, который я знаю, погиб на этой войне. Мой бывший коллега, телеоператор Евгений Сакун, погиб вчера в результате ракетного удара России по киевскому Бабьему Яру вместе с еще четырьмя людьми. Было приятно работать с ним. Я опустошена этой новостью. Вечная память", — написала медийщица в Twiiter.

Пост Токарюк. Источник: Twitter

По поводу второй годовщины гибели нашего коллеги, редакция Новини.LIVE выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения.

Напомним, в январе съемочная группа проекта "Радио.Свобода", "Крым.Реалии", попала под артиллерийский обстрел на юге Украины, в результате чего был ранен журналист Дмитрий Евчин.

А в Харькове под вражеский обстрел попали военкоры турецкого медиа Anadolu, в результате чего журналист Давит Качкачишвили получил ранение рук.