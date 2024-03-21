Друга річниця звільнення Мощуна на Київщині — Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Два роки тому українські захисники звільнили Мощун — невеличке село на Київщині. Битва тривала з 27 лютого до 21 березня 2022 року. У річницю визволення населеного пункту Володимир Зеленський ушанував пам’ять захисників, які загинули під час боїв.

Про це повідомив глава держави та Офіс президента.

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Річниця битви за Мощун

"Сьогодні ми згадуємо битву, яку ніколи не можна забувати. Саме в боях за Мощун і неподалік, у боях за Гостомель, за Ірпінь, за інші міста і села Київщини була визначена доля України й української столиці", — сказав Зеленський, говорячи про другу річницю звільнення Мощуна.

Зазначається, що воїни почесної варти встановили кошик квітів від глави держави до пам’ятного знака "Янголам перемоги". Після цього усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів. Під час цього прозвучали імена 118 захисників, які віддали своє життя у битві за Мощун.

Вшанування пам'яті загиблих воїнів. Фото: ОП

Звільнене село. Фото: Володимир Зеленський

ЗСУ зайшли у Мощун. Фото: Володимир Зеленський

Зруйнований будинок внаслідок боїв. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, Володимир Зеленський різко засудив кросійську ракетну атаку по Києву та зробив заяву до світових лідерів. Також глава держави відреагував на російський удар по Харкову та наголосив на необхідності ППО.