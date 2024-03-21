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Вторая годовщина освобождения Мощуна на Киевщине — Зеленский почтил память погибших воинов

21 марта 2024 14:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Вторая годовщина освобождения Мощуна на Киевщине — Зеленский почтил память погибших воинов
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Два года назад украинские защитники освободили Мощун — небольшое село в Киевской области. Битва продолжалась с 27 февраля по 21 марта 2022 года. В годовщину освобождения населенного пункта Владимир Зеленский почтил память защитников, погибших во время боев.

Об этом сообщил глава государства и Офис президента.

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"Сегодня мы вспоминаем битву, которую никогда нельзя забывать. Именно в боях за Мощун и неподалеку, в боях за Гостомель, за Ирпень, за другие города и села Киевщины была определена судьба Украины и украинской столицы", — сказал Зеленский, говоря о второй годовщине освобождения Мощуна.

Отмечается, что воины почетного караула установили корзину цветов от главы государства до памятного знака "Ангелам победы". После этого все присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших воинов. Во время этого прозвучали имена 118 защитников, отдавших свою жизнь в битве за Мощун.

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Чествование памяти погибших воинов. Фото: ОП
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Освобожденное село. Фото: Владимир Зеленский
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ВСУ вошли в Мощун. Фото: Владимир Зеленский
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Разрушенный дом в результате боев. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, Владимир Зеленский резко осудил кроссийскую ракетную атаку по Киеву и сделал заявление к мировым лидерам. Также глава государства отреагировал на российский удар по Харькову и отметил необходимость ПВО.

Владимир Зеленский
Киев
война
ВСУ
россияне
Киевская область
оккупанты
война в Украине

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