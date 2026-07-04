ДСНС повідомила про ситуацію з пожежами в Чорнобильській зоні

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Київщини

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Рятувальники ліквідували загоряння на одній із локацій у Чорнобильській зоні відчуження на площі близько 130 гектарів. Наразі роботи тривають ще на трьох осередках, один із яких уже локалізовано. Ситуація перебуває під контролем, радіаційний фон у межах норми.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Пожежі в Чорнобильській зоні

За даними рятувальників, вогнеборці щодня працюють в умовах високих температур і ускладненої оперативної обстановки. До гасіння залучені підрозділи ДСНС з різних регіонів України.

У відомстві зазначають, що йдеться не лише про ліквідацію пожежі, а й про захист екосистеми та якості повітря, яким дихають мешканці Київщини, столиці та сусідніх областей.

Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС Київщини

Ускладнення у роботі рятувальників

Ситуацію ускладнює відсутність поблизу достатніх джерел водопостачання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що сповільнює процес гасіння та потребує підвищеної координації роботи особового складу.

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Київщини

Також до ліквідації пожеж залучається важка інженерна техніка ДСНС, яка прокладає шляхи до осередків загоряння та створює мінералізовані смуги для стримування поширення вогню.

У ДСНС наголошують, що кожен метр відвойованої у вогню території є результатом спільної та небезпечної роботи рятувальників.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорнобильській зоні відчуження на півночі Київщини 25 червня спалахнули екосистемні пожежі. Станом на 27–28 червня дим і продукти горіння почали поширюватися в південному напрямку від осередків займання. Через це в Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області зафіксували погіршення якості повітря та зниження видимості.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через спеку понад +50 °C та сильні пориви вітру гасіння лісової пожежі в Чорнобильській зоні відбувається в надзвичайно складних умовах. Рятувальники ДСНС змушені вручну прокладати під’їзні шляхи для техніки та облаштовувати мінералізовані смуги. Водночас фахівці-радіологи зазначають, що вогонь поки не дійшов до ділянок із підвищеним радіаційним фоном.