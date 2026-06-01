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Головна Київ Пожежі в Зоні відчуження призвели до забруднення повітря в Києві та в області

Пожежі в Зоні відчуження призвели до забруднення повітря в Києві та в області

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 00:03
У Києві та на Київщині через пожежі в Зоні відчуження зафіксували забруднення повітря
Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження. Фото: ДСНС Київщини

У Чорнобильській зоні відчуження на півночі Київщини 25 червня почалися екосистемні пожежі. Станом на 27–28 червня продукти горіння поширилися на південь від осередків горіння. Погіршилася якість атмосферного повітря та видимості в Києві, Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київщини.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, передає Новини.LIVE.

Забруднення повітря через пожежі в Чорнобильській зоні 

За результатами супутника Sentinel-5P, шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу та твердих часток зафіксували на відстані до 170 кілометрів від осередків займання.

Супутникові знімки пожежі в Чорнобильській зоні відчуження
Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження на супутникових знімках. Фото: Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України

Станом на 29 червня викиди від пожеж у Чорнобильській зоні можуть знову поширюватися в напрямку Києва та прилеглих населених пунктів. Таке станеться, якщо дутиме північний вітер.

Гасіння пожеж у Чорнобильській зоні 

У ДСНС України зазначили, що участь у гасінні полум'я беруть понад 200 людей і близько 60 одиниць спеціальної техніки. До ліквідації пожеж долучилися рятувальники ДСНС разом із працівниками пожежної охорони Державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Північна пуща". За допомогою спеціального обладнання прокладають мінералізовані смуги, які стримують поширення вогню й не дають йому перекинутися на інші ділянки лісового масиву.

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Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження
У Чорнобильській зоні відчуження тривають екосистемні пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Через спеку температура безпосередньо в осередках горіння місцями сягає близько +50 °С. Радіаційний фон під контролем, адже його постійно вимірюють. Згідно з результатами вимірювань, наразі показники перебувають у межах норми.

Вогнеборці гасять займання в Чорнобильській зоні відчуження
Рятувальники гасять пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. Фото: ДСНС Київщини

Раніше Новини.LIVE повідомляв про пожежу, яка спалахнула в Чорнобильській зоні відчуження в першій половині травня поточного року. Тоді участь у гасіння брали понад 400 людей. Вогонь швидко поширювався через посушливу погоду та різкі пориви вітру.

Також Новини.LIVE з посиланням на Live Science писав, що військові дії вплинули на дику природу в Чорнобильській зоні відчуження. Деякі тварини змінили поведінку. Зокрема, вони стали менш активними вночі.

пожежа зона ЧАЕС Чорнобильська зона
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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