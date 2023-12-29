ДТЕК бореться з місцевим ірпінським провайдером — що не поділили

Працівники ДТЕК. Ілюстративне фото: пресслужба ДТЕК

Компанія ДТЕК та місцевий Ірпінський інтернет-провайдер Best звинувачують одне одного у порушенні договору на розміщення мереж. Best звинувачує ДТЕК у крадіжці обладнання, а ДТЕК стверджує, що обладнання було незаконно встановлено на опори, якими опікується компанія.

Про це повідомив Детектор медіа та ДТЕК у фейсбук.

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Очільник Best Олексій Зиневич стверджує, що співробітники ДТЕК "умисне" завдають шкоди обладнанню та мережі його провайдера.

"Вчора ми впіймали нарешті ДТЕК, який краде наші муфти, викликали ввечері поліцію, сьогодні мають відкрити кримінальну справу, ми отримаємо витяг з державного реєстру", — розповів Зиневич, а його компанія на своїй фейсбук-сторінці оприлюднила відео пошкодження кабелів у селі Стоянка, яке відбулося 28 грудня.

За його словами, Best має договір на розміщення мереж та своєчасно оплачує щомісячно понад 16 тисяч опор у Київській області.

Натомість пресслужба ДТЕКу повідомила, що під час огляду електромереж у Стоянці їх працівники виявили незаконне використання опор інтернет-провайдером. Вони також склали акти про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій та розмістили інформацію на сайті ДТЕК.

"На жаль, провайдер проігнорував вимоги та не демонтував обладнання, як це передбачено законодавством. Саме тому наша компанія, після сплину визначеного правилами 30-денного терміну, вимушена була демонтувати обладнання власноруч", — зазначили в ДТЕК.

Скриншот. Фейсбук ДТЕК

За словами Олексія Зиневича, провайдери будують нові мережі і згідно з постановою уряду на час війни мають право підвішувати лінії кабелів на опорах. Тільки для цього ще обов’язково потрібно подавати відомості у ДТЕК. Якщо використовуються опори компанії, то готується додаткова угода до наявного договору і додається новий рахунок.

"Щомісячно подаємо нові лінії. Документи щодо лінії, яку вчора порізали, ми подали 13.12.2023 року. Але в додатковій угоді ДТЕК вимагав, щоб ми платили не з дати підписання, а з початку року, коли ми ще не користувались цією лінією. Коли ми сказали, що це незаконно, є договір, є додаток, є оплата, почався шантаж та псування наших мереж", — пояснив Зиневич, а також надав фото угоди та квитанцію про оплату.

Угода. Фото: Детектор медіа

Квитанція про оплату. Фото: Детектор медіа

Голова правління Асоціації правовласників та постачальників контенту, до якої входить і провайдер Best, Наталія Клітна розказала, що вона зверталась до парламентарів та керівників політичних груп щодо законопроєкту №9593, який забороняє демонтаж мереж електронних комунікацій під час воєнного стану без судового рішення.

"Надзвичайні заходи з вирішення суперечок між володільцями інфраструктури і постачальниками послуг електронних комунікацій мають вирішуватися цивілізовано, в судовому процесі. Національна безпека та оборона, інформаційна безпека не мають залежати від бажання володільців інфраструктури дотримуватися законодавства про доступ", — сказала Клітна.

Нагадаємо, ДТЕК в Одесі продовжує ліквідовувати наслідки ранкового обстрілу. Відтак енергетики знеструмили 339 будинків для більш безпечних робіт рятувальників.