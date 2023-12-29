ДТЭК борется с местным ирпенским провайдером — что не поделили

Работники ДТЭК. Иллюстративное фото: пресс-служба ДТЭК

Компания ДТЭК и местный Ирпенский интернет-провайдер Best обвиняют друг друга в нарушении договора размещения сетей. Best обвиняет ДТЭК в краже оборудования, а ДТЭК утверждает, что оборудование было незаконно установлено на опоры, которыми занимается компания.

Об этом сообщил Детектор медиа и ДТЭК в фейсбуке.

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Руководитель Best Алексей Зиневич утверждает, что сотрудники ДТЭК "преднамеренно" наносят ущерб оборудованию и сети его провайдера.

"Вчера мы поймали наконец ДТЭК, который крадет наши муфты, вызвали вечером полицию, сегодня должны возбудить уголовное дело, мы получим выписку из государственного реестра", — рассказал Зиневич, а его компания на своей фейсбук-странице обнародовала видео повреждения кабелей в селе Стоянка, состоявшееся 28 декабря.

По его словам, у Best есть договор на размещение сетей и своевременно оплачивает ежемесячно более 16 тысяч опор в Киевской области.

В то же время пресс-служба ДТЭКа сообщила, что во время осмотра электросетей в Стоянке их работники обнаружили незаконное использование опор интернет-провайдером. Они также составили акты о неправомерном размещении технических средств телекоммуникаций и разместили информацию на сайте ДТЭК.

"К сожалению, провайдер проигнорировал требования и не демонтировал оборудование, как это предусмотрено законодательством. Именно поэтому наша компания, после истечения определенного правилами 30-дневного срока, вынуждена была демонтировать оборудование собственноручно", — отметили в ДТЭК.

Скриншот. Фейсбук ДТЭК

По словам Алексея Зиневича, провайдеры строят новые сети и согласно постановлению правительства во время войны имеют право подвешивать линии кабелей на опорах. Только для этого обязательно нужно подавать сведения в ДТЭК. Если используются опоры компании, то готовится дополнительное соглашение к имеющемуся договору и добавляется новый счет.

"Ежемесячно подаем новые линии. Документы по линии, которую вчера порезали, мы подали 13.12.2023 года. Но в дополнительном соглашении ДТЭК требовал, чтобы мы платили не с даты подписания, а с начала года, когда мы еще не пользовались этой линией. Мы сказали, что это незаконно, есть договор, есть приложение, есть оплата, начался шантаж и порча наших сетей", — пояснил Зиневич, а также предоставил фото соглашения и квитанцию об оплате.

Соглашение. Фото: Детектор медиа

Квитанция об оплате. Фото: Детектор медиа

Председатель правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, в которую входит и провайдер Best, Наталья Клитная рассказала, что она обращалась к парламентариям и руководителям политических групп по законопроекту №9593, запрещающему демонтаж сетей электронных коммуникаций во время военного положения без судебного решения.

"Чрезвычайные меры по разрешению споров между владельцами инфраструктуры и поставщиками услуг электронных коммуникаций должны решаться цивилизованно, в судебном процессе. Национальная безопасность и оборона, информационная безопасность не должны зависеть от желания владельцев инфраструктуры соблюдать законодательство о доступе", — сказала Клитна.

Напомним, ДТЭК в Одессе продолжает ликвидировать последствия утренних обстрелов. Следовательно, энергетики обесточили 339 домов для более безопасных работ спасателей.