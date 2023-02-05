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ДТЕК запровадив часткове відключення електроенергії у Києві та області

5 лютого 2023 11:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відключення світла у Києві - ДТЕК вводить часткове обмеження
Відключення світла у Києві
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Компанія ДТЕК за вказівкою НЕК "Укренерго" запроваджує часткове відключення електроенергії. Буде обмежене електропостачання у частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Відключення світла

У повідомленні йдеться, що у Київській області обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі. При цьому в ДТЕК уточнили, що відключення світла дозволить уникнути аварій через перенавантаження обладнання.

"Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київської області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні в умовах воєнного стану санкційні дії не застосовуються за несплату боргів за електроенергію. Хоча заборгованість перед постачальниками гальмує поновлення.

Існують різні чинники, чому споживач не може платити за електроенергію. Так, багато українців через війну залишили свої будинки. У таких випадках не доведеться платити за електроенергію, адже споживачі мають розраховуватись за використаний ресурс.

Для того, щоб не було нарахувань за електрику, якою людина не користувалася, потрібно передати показники лічильника. Якщо споживач не повідомляє їх, мережа автоматично нараховує середню суму на основі спожитого обсягу за попередній місяць або навіть рік.

 

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