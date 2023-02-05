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ДТЭК ввел частичное отключение электроэнергии в Киеве и области

5 февраля 2023 11:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отключение света в Киеве - ДТЭК вводит частичное ограничение
Отключение света в Киеве
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания ДТЭК по указанию НЭК "Укрэнерго" вводит частичное отключение электроэнергии. Будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Отключение света

В сообщении говорится, что в Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинсом районе. При этом в ДТЭК уточнили, что отключение света позволит избежать аварий из-за перенагрузки оборудования.

"Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине в условиях военного положения санкционные действия не применяются за неуплату долгов за электроэнергию. Хотя задолженность перед поставщиками тормозит возобновление.

Есть разные факторы, почему потребитель не может платить за электроэнергию. Так, много украинцев из-за войны покинули свои дома. В таких случаях не придется платить за электроэнергию, ведь потребители должны рассчитываться за использованный ресурс.

Для того чтобы не было начислений за электричество, которым человек не пользовался, нужно передать показатели счетчика. В случае, если потребитель не сообщает их, сеть автоматически начислит среднюю сумму на основе потребленного объема за предыдущий месяц или даже год.

 

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