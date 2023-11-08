ДТП з вантажівкою Нової пошти на Київщині — у поліції розповіли деталі аварії
На Київщині у Бориспільському районі сталася ДТП, учасниками якої стали дві вантажівки. Аварія трапилася сьогодні, 8 листопада, на 93 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський.
Про це повідомляє Поліція на Київщині.
Подробиці дорожньо-транспортної пригоди
Зазначається, що між собою зіткнулися вантажівки "Daf" та "Mercedes". Внаслідок цього постраждала одна пасажирка, її шпиталізували до лікарні.
Наразі на місці аварії працюють слідчі Бориспільського управління поліції Київської області, лікарі та патрульні поліцейські.
Ускладнений рух на дорозі
"Патрульні поліцейські регулюють рух, який у даному напрямку ускладнений. Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок", — закликали у повідомленні.
Як ми писали раніше, одна із одиниць транспорту — вантажівка "Нової пошти". За словами очевидців, вона перевозила посилки.
Нагадаємо, 31 жовтня на трасі в Київській області водій вантажівки на смерть збив пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
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