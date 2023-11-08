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ДТП з вантажівкою Нової пошти на Київщині — у поліції розповіли деталі аварії

8 листопада 2023 11:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ДТП з вантажівкою Нової пошти на Київщині — у поліції розповіли деталі аварії
Місце ДТП у Київській області. Фото: Поліція на Київщині
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Київщині у Бориспільському районі сталася ДТП, учасниками якої стали дві вантажівки. Аварія трапилася сьогодні, 8 листопада, на 93 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський.

Про це повідомляє Поліція на Київщині.

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Зазначається, що між собою зіткнулися вантажівки "Daf" та "Mercedes". Внаслідок цього постраждала одна пасажирка, її шпиталізували до лікарні.

ДТП з вантажівкою Нової пошти
Місце ДТП у Київській області. Фото: Поліція на Київщині

Наразі на місці аварії працюють слідчі Бориспільського управління поліції Київської області, лікарі та патрульні поліцейські.

ДТП з вантажівкою Нової пошти
Місце ДТП у Київській області. Фото: Поліція на Київщині

Ускладнений рух на дорозі

"Патрульні поліцейські регулюють рух, який у даному напрямку ускладнений. Враховуйте дану обставину при плануванні поїздок", — закликали у повідомленні.

ДТП з вантажівкою Нової пошти
Місце ДТП у Київській області. Фото: Поліція на Київщині

Як ми писали раніше, одна із одиниць транспорту — вантажівка "Нової пошти". За словами очевидців, вона перевозила посилки.

Нагадаємо, 31 жовтня на трасі в Київській області водій вантажівки на смерть збив пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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