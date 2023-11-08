ДТП с грузовиком Новой почты в Киевской области — в полиции рассказали детали аварии

Место ДТП в Киевской области. Фото: Полиция в Киевской области

В Киевской области в Бориспольском районе произошло ДТП, участниками которого стали два грузовика. Авария произошла сегодня, 8 ноября, на 93-м километре автодороги Киев — Харьков — Довжанский.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

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Отмечается, что между собой столкнулись грузовики Daf и Mercedes. В результате пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали в больницу.

Место ДТП в Киевской области. Фото: Полиция в Киевской области

На месте аварии работают следователи Бориспольского управления полиции Киевской области, врачи и патрульные полицейские.

Место ДТП в Киевской области. Фото: Полиция в Киевской области

Затрудненное движение на дороге

"Патрульные полицейские регулируют движение, которое в данном направлении затруднено. Учитывайте данное обстоятельство при планировании поездок", — призвали в сообщении.

Место ДТП в Киевской области. Фото: Полиция в Киевской области

Как мы писали ранее, одна из единиц транспорта — грузовик "Новой почты". По словам очевидцев, он перевозил посылки.

Напомним, 31 октября на трассе в Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.