Два роки після удару по "Охматдиту": один із корпусів повністю відновлено
Сьогодні минає два роки від дня російського ракетного удару по дитячій "Охматдит" у Києві. Попри масштабні руйнування, медзаклад уже повністю відновив роботу, а реконструкція найбільш пошкодженого корпусу ще триває.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі Ранок.LIVE.
Річниця удару по "Охматдиту" у Києві
Російські крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року влучила у корпус токсикології, де проходили лікування діти, які потребували хронічного діалізу. Унаслідок атаки будівля була майже повністю зруйнована, ще чотири корпуси лікарні отримали значні пошкодження.
За словами журналіста, нині новий хірургічний корпус повністю відновлено. У будівлі замінили пошкоджені фасади та вікна, відремонтували системи вентиляції й кондиціонування. На повну потужність уже працюють операційні, а також відділення дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку, де щодня надають допомогу маленьким пацієнтам.
Водночас роботи у корпусі токсикології, який зазнав прямого влучання ракети, ще тривають. Наразі фахівці займаються проєктуванням майбутнього меморіально-лікувального комплексу. Частину історичних будівель уже законсервували, а в інших завершують відновлювальні роботи.
Що відомо про удар по "Охматдиту"
Російські окупанти 8 липня 2024 року здійснили один із наймасштабніших ракетних ударів по Україні. Однією з цілей атаки стала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Російська крилата ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус, де на момент удару перебували маленькі пацієнти та медичний персонал.
Безпосередньо на місці загинули двоє дорослих, серед яких 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук, а ще понад 30 людей — медики, діти та персонал — дістали поранення. За кілька днів у реанімації іншої лікарні помер хлопчик, якого евакуювали з "Охматдиту" у критичному стані.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні вдень дрон РФ впав біля газорозподільної станції у Києві. У Деснянському районі постраждали четверо людей.
Крім того, цієї ночі росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Під ударом опинилися щонайменше два райони столиці. Там спалахнули сильні пожежі.
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