Обстріл Києва 8 липня — дрон впав біля газорозподільної станції

Рятувальник на місці атаки. Архівне фото: ДСНС

Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Ворожий безпілотник впав біля газорозподільної станції у Деснянському районі міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Удар по Києву 8 липня

"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби прямують на місце", — розповів Кличко.

Пізніше міський голова повідомив, що у Деснянському районі постраждали двоє людей. Їх обох госпіталізували медики.

Скриншот дописів Віталія Кличка

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни також атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі спалахнули складські приміщення, а у Святошинському — нежитлові будівлі. Поранення отримали двоє людей.

Читайте також:

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки РФ у Києві загинула одна людина. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.