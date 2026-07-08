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Головна Київ У Києві дрон РФ впав біля газорозподільної станції: є постраждалі

У Києві дрон РФ впав біля газорозподільної станції: є постраждалі

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Дата публікації: 8 липня 2026 13:18
Обстріл Києва 8 липня — дрон впав біля газорозподільної станції
Рятувальник на місці атаки. Архівне фото: ДСНС

Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Ворожий безпілотник впав біля газорозподільної станції у Деснянському районі міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка. 

Удар по Києву 8 липня

"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби прямують на місце", — розповів Кличко. 

Пізніше міський голова повідомив, що у Деснянському районі постраждали двоє людей. Їх обох госпіталізували медики. 

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Скриншот дописів Віталія Кличка

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни також атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі спалахнули складські приміщення, а у Святошинському — нежитлові будівлі. Поранення отримали двоє людей. 

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У КМВА повідомили, що внаслідок атаки РФ у Києві загинула одна людина. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. 

Київ обстріли поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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