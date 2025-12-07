Жителі Крюківщини перекрили дорогу через довгу відсутність світла

Люди на вулиці під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

У селі Крюківщина Київської області люди перекрили дорогу через те, що дві доби вже без світла. На акцію вийшли мешканці житлового комплексу "Євромісто".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у неділю, 7 грудня.

Жителі Крюківщини перекрили дорогу

На кадрах видно, як люди вийшли на вулицю та перекрили дорогу, внаслідок чого рух автомобілів припинився.

Реакція КОВА

В Київській обласній військовій адміністрації заявили, що аварійні бригади ДТЕК працюють над відновленням електропостачання в с. Крюківщина. Там пояснили, що 6 грудня через перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій на мережах 10 кВ.

"За інформацією енергетиків, мережеві кабелі перегоріли під землею внаслідок максимальних навантажень на мережу. Орієнтовне відновлення світла — сьогодні о 21:00", — йдеться у повідомленні.

Після відновлення світла людей закликали вмикати електроприбори поступово.

Допис КОВА. Фото: скриншот

