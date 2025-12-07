Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Дві доби без світла — на Київщині люди перекрили дорогу

Дві доби без світла — на Київщині люди перекрили дорогу

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 19:57
Жителі Крюківщини перекрили дорогу через довгу відсутність світла
Люди на вулиці під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

У селі Крюківщина Київської області люди перекрили дорогу через те, що дві доби вже без світла. На акцію вийшли мешканці житлового комплексу "Євромісто".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у неділю, 7 грудня.

Реклама
Читайте також:

Жителі Крюківщини перекрили дорогу

На кадрах видно, як люди вийшли на вулицю та перекрили дорогу, внаслідок чого рух автомобілів припинився.

Реакція КОВА

В Київській обласній військовій адміністрації заявили, що аварійні бригади ДТЕК працюють над відновленням електропостачання в с. Крюківщина. Там пояснили, що 6 грудня через перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій на мережах 10 кВ.

"За інформацією енергетиків, мережеві кабелі перегоріли під землею внаслідок максимальних навантажень на мережу. Орієнтовне відновлення світла — сьогодні о 21:00", — йдеться у повідомленні.

Після відновлення світла людей закликали вмикати електроприбори поступово.

null
Допис КОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 грудня по всій території України будуть діяти графіки відключення світла. В Укренерго назвали кількість черг.

А 5 грудня Чернігівська область залишилася без світла через системну аварію

електроенергія Київська область електропостачання відключення світла світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації