Жители Крюковщины перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света

Люди на улице во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

В селе Крюковщина Киевской области люди перекрыли дорогу из-за того, что двое суток уже без света. На акцию вышли жители жилого комплекса "Еврогород".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 7 декабря.

Реклама

Читайте также:

Жители Крюковщины перекрыли дорогу

На кадрах видно, как люди вышли на улицу и перекрыли дорогу, в результате чего движение автомобилей прекратилось.

Реакция КОВА

В Киевской областной военной администрации заявили, что аварийные бригады ДТЭК работают над восстановлением электроснабжения в с. Крюковщина. Там объяснили, что 6 декабря из-за перегрузки электросети одновременно произошли несколько аварий на сетях 10 кВ.

"По информации энергетиков, сетевые кабели перегорели под землей в результате максимальных нагрузок на сеть. Ориентировочное восстановление света — сегодня в 21:00", — говорится в сообщении.

После восстановления света людей призвали включать электроприборы постепенно.

Пост КОВА. Фото: скриншот

Напомним, 8 декабря по всей территории Украины будут действовать графики отключения света. В Укрэнерго назвали количество очередей.

А 5 декабря Черниговская область осталась без света из-за системной аварии.