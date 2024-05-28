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Дві тисячі доларів хабаря за підписання договору — киянина спіймали "на гарячому"

28 травня 2024 12:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Дві тисячі доларів хабаря за підписання договору оренди — у Києві інженера спіймали "на гарячому"
Затримання інженера. Фото: Київська міська прокуратура
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Києві викрили на хабарі 28-річного інженера з організації керування виробництвом КП "ШЕУ Деснянського району". Його затримано та повідомлено про підозру за вимагання та отримання неправомірної вигоди за підписання договору зі зберігання майна.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

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Затримання інженера у Києві
Затримання інженера у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Що відомо про правопорушення інженера

На початку січня 2024 року директор дорожньої компанії звернувся до інженера КП "ШЕУ Деснянського району" з проханням орендувати територію для зберігання асфальтно-бетонного заводу.

Інженер у Києві вимагав дві тисячі доларів
Інженер у Києві вимагав дві тисячі доларів. Фото: Київська міська прокуратура

Під час особистої зустрічі інженер повідомив директору компанії, що вартість офіційної оренди за договором становить майже шість тисяч гривень. Однак він також вимагав 2000 доларів США щомісяця як хабар за підписання договору. У разі відмови від цієї пропозиції інженер погрожував, що договір оренди не буде погоджено.

Київського інженера спіймали "на гарячому"
Київського інженера спіймали "на гарячому". Фото: Київська міська прокуратура

Його затримали під час першої передачі неправомірної вигоди "на гарячому". 

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, також встановлюються інші причетні до злочину службові особи.

У Києві інженер брав хабар
У Києві інженер брав хабар. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування щодо народного депутата, який намагався підкупити високопосадовців у сфері відновлення. Йдеться про Сергія Лабазюка, який хотів дати хабар за тендери з відновлення Миколаївщини.

Також ми писали, що в Миколаївській області викрили працівника правоохоронних органів на вимаганні хабаря з місцевого мешканця. Поліцейський обіцяв чоловіку не оформлювати на нього протокол про порушення, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.

Київ
хабар
прокуратура
оренда

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