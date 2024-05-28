Две тысячи долларов взятки за подписание договора аренды — в Киеве инженера поймали "на горячем"

Две тысячи долларов взятки за подписание договора — киевлянина поймали "на горячем"
В Киеве разоблачили на взятке 28-летнего инженера по организации управления производством КП "ШЭУ Деснянского района". Он задержан и сообщен о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды за подписание договора по хранению имущества.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Что известно о правонарушении инженера
В начале января 2024 директор дорожной компании обратился к инженеру КП "ШЭУ Деснянского района" с просьбой арендовать территорию для хранения асфальтно-бетонного завода.
Во время личной встречи инженер сообщил директору компании, что стоимость официальной аренды по договору составляет около шести тысяч гривен. Однако он также требовал 2000 долларов США ежемесячно в качестве взятки за подписание договора. В случае отказа от этого предложения инженер угрожал, что договор аренды не будет согласован.
Его задержали во время первой передачи неправомерной выгоды "на горячем".
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, также устанавливаются другие причастные к преступлению должностные лица.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении народного депутата, пытавшегося подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.
Также мы писали, что в Николаевской области разоблачили работника правоохранительных органов на вымогательстве взятки с местного жителя. Полицейский обещал мужчине не оформлять на него протокол о нарушении, за что теперь ему грозит лишение свободы.
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