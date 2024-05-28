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Две тысячи долларов взятки за подписание договора — киевлянина поймали "на горячем"

28 мая 2024 12:47
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Две тысячи долларов взятки за подписание договора аренды — в Киеве инженера поймали "на горячем"
Задержание инженера. Фото: Киевская городская прокуратура
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Киеве разоблачили на взятке 28-летнего инженера по организации управления производством КП "ШЭУ Деснянского района". Он задержан и сообщен о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды за подписание договора по хранению имущества.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Задержание инженера в Киеве
Задержание инженера в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Что известно о правонарушении инженера

В начале января 2024 директор дорожной компании обратился к инженеру КП "ШЭУ Деснянского района" с просьбой арендовать территорию для хранения асфальтно-бетонного завода.

Инженер в Киеве потребовал две тысячи долларов
Инженер в Киеве потребовал две тысячи долларов. Фото: Киевская городская прокуратура

Во время личной встречи инженер сообщил директору компании, что стоимость официальной аренды по договору составляет около шести тысяч гривен. Однако он также требовал 2000 долларов США ежемесячно в качестве взятки за подписание договора. В случае отказа от этого предложения инженер угрожал, что договор аренды не будет согласован.

Киевского инженера поймали "на горячем"
Киевского инженера поймали "на горячем". Фото: Киевская городская прокуратура

Его задержали во время первой передачи неправомерной выгоды "на горячем".

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, также устанавливаются другие причастные к преступлению должностные лица.

В Киеве инженер брал взятку
В Киеве инженер брал взятку. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении народного депутата, пытавшегося подкупить чиновников в сфере восстановления. Речь идет о Сергее Лабазюке, который хотел дать взятку за тендеры по восстановлению Николаевщины.

Также мы писали, что в Николаевской области разоблачили работника правоохранительных органов на вымогательстве взятки с местного жителя. Полицейский обещал мужчине не оформлять на него протокол о нарушении, за что теперь ему грозит лишение свободы.

Киев
взятка
прокуратура
аренда

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