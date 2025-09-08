Дводенний саміт перших леді та джентльменів - що відомо

Олена Зеленська. Фото: Вінницька ОВА

Цього року саміт перших леді та джентльменів уперше пройде у Києві протягом двох днів. Головною темою саміту стане розвиток освітньої системи України, особливо в умовах російського вторгнення.

Про це розповіла журналістка Галина Остаповець у ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дводенний саміт перших леді та джентльменів

За її словами, до столиці приїдуть не лише українські вчителі, а й педагоги з інших країн, включаючи Велику Британію та африканські держави, а також міністри освіти та експерти у сфері освіти.

"На першому дні заплановані дискусійні панелі, де українські політики та педагоги ділитимуться досвідом та обговорюватимуть сучасні виклики освіти в країні", — зазначила Остаповець.

Перша леді України Олена Зеленська наголосила, що очікується рекордна кількість учасників із різних країн, проте точні дані поки не розголошуються через заходи безпеки.

"Безпека — пріоритет, ситуація змінюється щодня, але ми сподіваємося, що всі підтверджені гості зможуть приїхати", — додала вона.

Нагадаємо, що перша леді України Олена Зеленська анонсувала п'ятий Саміт перших леді і джентльменів, який відбудеться вже найближчими днями у Києві. Серед гостей заходу очікують побачити світових лідерів та зірок Голлівуду.

Зеленська додала, що партнери не бояться російських атак і не відмовлялися від візиту до Києва.

Крім того, перша леді анонсувала свою зустріч з дружиною лідера Сполучених Штатів Америки Меланією Трамп. Це станеться під час Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй у Нью-Йорку.