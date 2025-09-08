Видео
Двухдневный саммит первых леди и джентльменов — главная тема

Дата публикации 8 сентября 2025 18:20

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:20
Двухдневный саммит первых леди и джентльменов - что известно
Елена Зеленская. Фото: Винницкая ОВА

В этом году саммит первых леди и джентльменов впервые пройдет в Киеве в течение двух дней. Главной темой саммита станет развитие образовательной системы Украины, особенно в условиях российского вторжения.

Об этом рассказала журналистка Галина Остаповец в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Двухдневный саммит первых леди и джентльменов

По ее словам, в столицу приедут не только украинские учителя, но и педагоги из других стран, включая Великобританию и африканские государства, а также министры образования и эксперты в сфере образования.

"На первом дне запланированы дискуссионные панели, где украинские политики и педагоги будут делиться опытом и обсуждать современные вызовы образования в стране", — отметила Остаповец.

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что ожидается рекордное количество участников из разных стран, однако точные данные пока не разглашаются из-за мер безопасности.

"Безопасность  — приоритет, ситуация меняется каждый день, но мы надеемся, что все подтвержденные гости смогут приехать", — добавила она.

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала пятый Саммит первых леди и джентльменов, который состоится уже в ближайшие дни в Киеве. Среди гостей мероприятия ожидают увидеть мировых лидеров и звезд Голливуда.

Зеленская добавила, что партнеры не боятся российских атак и не отказывались от визита в Киев.

Кроме того, первая леди анонсировала свою встречу с женой лидера Соединенных Штатов Америки Меланией Трамп. Это произойдет во время Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Киев Елена Зеленская военная помощь саммит дипломатия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
