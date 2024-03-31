Чи може Циркон знищити Київську ГЕС

Київська ГЕС. Фото: Главком

Днями росіяни застосували гіперзвукові ракети "Циркон" під час атаки на Україну. Ще раніше вони атакували Дніпровську ГЕС. У мережі почали ширитися обговорення щодо потенційного удару такою ракетою по дамбі Київської ГЕС. Українці хвилюються, чи витримає подібну атаку споруда.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів ТСН наскільки такі загрози реальні.

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Чи надійна конструкція Київської ГЕС

Сергій Попко розповів, що Київське водосховище є найвищим по течії та складається з каскаду шістьох водосховищ на Дніпрі. Об'єм гідротехнічної споруди становить майже 3,7 кубічних кілометрів води, що є колосальним.

"З точки зору виключно чистої фізики, якщо прибрати греблю, то така надпотужна маса води теоретично здатна призвести до катастрофічних наслідків не тільки для Києва, а й до багатьох територій вздовж русла Дніпра", — зазначив Попко.

Якщо Київська дамба зруйнується, то за нею услід буде знищена Канівська, Кременчуцька та інші греблі, які ідуть каскадом за нею. Проте, це лише теорія, як зазначив Попко. При будівництві Київської ГЕС інженери врахували таку небезпеку, тому конструкція дамби доволі міцна та враховує потенційні варіанти навантажень або надзвичайні події. Окрім того, водолази регулярно обстежують Київську ГЕС та оперативно усувають виявлені недоліки.

З моменту повномасштабного вторгнення фахівці досліджували міцність Київської ГЕС. Зокрема, Укргідроенерго встановило, що гребля має значний запас міцності та стійкості, тож зруйнувати її чи бодай пошкодити навіть ракетою буде непростою задачею.

Чи здатні російські ракети пошкодити греблю Київської ГЕС

Сергій Попко зазначив, що російські ракети здатні пошкодити металеві затвори греблі і це надалі призведе до стихійного витоку води з Київського водосховища.

"Буде короткочасне підтоплення деяких територій нижче греблі по течії Дніпра. Але, за прогнозами Укргідроенерго ці зони підтоплення будуть незначними і всі оперативні служби та мешканці будуть оповіщені про таке підтоплення завчасно. Відбудеться лише несуттєве підтоплення заплавних територій, наприклад, потенційно постраждають Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території", — розповів посадовець.

Росіяни залякують киян потопом від Київської ГЕС

Ґрунтовні дослідження проводила також й Національна академія наук України та Держагентство водних ресурсів, які дійшли аналогічних висновків. Тож заяви, які ширяться мережею про моментальне затоплення Києва є не більш ніж фейком, як зазначає Сергій Попко.

"Не вірте жодним фейкам ніби Оболонський район Києва за 3 хвилини накриє 4-метрова хвиля, а ще за дві хвилини вода дістанеться Троєщини, а потім буде в центрі Києва. Це неправда. Це вороже ІПСО. Намагання нас залякати і посіяти паніку. Хочу заспокоїти киян – такі об'єкти критичної інфраструктури як гребля ГЕС перебувають під пильною цілодобовою охороною Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції. Вживаються усі необхідні заходи безпеки щодо прикриття від повітряних ударів і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника", — пояснив Сергій Попко.

Київське водосховище. Фото: KyivMaps

Київську ГЕС будували з розрахунком на ядерний удар

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Сергій Сергієкно зазначив, що, Київська ГЕС проєктувалася і будувалася в розпал холодної війни.

"Будуючи споруди Київської ГЕС, проєктанти закладали у об’єкт можливість найгіршого сценарію розвитку подій, а це – ядерний удар. Дамба Київського моря – величезна маса бетону, вона дуже стійка. Тому навіть пряме влучання сучасних потужних ракет типу "Циркон", з бойовою частиною в 1 чи 1,5 тони не повинно призвести до руйнування споруди та прориву води", — пояснив фахівець.

Чи піде Київ під воду

Вчені підраховували обсяг води у Київському водосховищі. Виявилось, що він не здатен завдати серйозної шкоди столиці. Навіть якщо з водосховища витече уся вода, Київ не буде затоплений повністю.

"Так от, у будь-якому випадку Київ катастрофічно не затопить, навіть його низинні райони — Поділ чи Оболонь. Максимум, що можливе — це тимчасове підтоплення деяких територій столиці біля Дніпра. Якщо навіть щось, не дай Боже, станеться з дамбою Київської ГЕС, то вода у Дніпрі буде підніматися поступово, затоплюючи прибережні смуги та низини. Якоїсь критичної небезпеки не буде, люди спокійно зможуть евакуюватися з місць, які тимчасово підтопить вода – нічого апокаліпсичного не станеться", — переконує Олександр Сергієнко.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, росіяни застосували гіперзвукові ракети "Циркон". Втім, речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що в ЗСУ є засіб проти цих ракет.

Росіяни вже цілилися на Дніпровську ГЕС під час однієї з найпотужніших атак на енергосистему України.