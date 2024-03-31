Может Циркон уничтожить Киевскую ГЭС

Киевская ГЭС. Фото: Главком

На днях россияне применили гиперзвуковые ракеты "Циркон" при атаке на Украину. Еще раньше они атаковали Днепровскую ГЭС. В сети начали распространяться обсуждения потенциального удара такой ракетой по дамбе Киевской ГЭС. Украинцы переживают, выдержит ли подобную атаку сооружение.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал ТСН, насколько такие угрозы реальны.

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Надежна ли конструкция Киевской ГЭС

Сергей Попко рассказал, что Киевское водохранилище самое высокое по течению и состоит из каскада шести водохранилищ на Днепре. Объем гидротехнического сооружения составляет почти 3,7 кубических километров воды, что является колоссальным.

"С точки зрения исключительно чистой физики, если убрать дамбу, то такая сверхмощная масса воды теоретически способна привести к катастрофическим последствиям не только для Киева, но и многим территориям вдоль русла Днепра", — отметил Попко.

Если Киевская дамба разрушится, то за ней вслед будет уничтожена Каневская, Кременчугская и другие дамбы, которые следуют каскадом за ней. Однако это лишь теория, как отметил Попко. При строительстве Киевской ГЭС инженеры учли такую опасность, поэтому конструкция плотины достаточно крепкая и учитывает потенциальные варианты нагрузок или чрезвычайные события. Водолазы регулярно обследуют Киевскую ГЭС и оперативно устраняют выявленные недостатки.

С момента полномасштабного вторжения специалисты исследовали крепость Киевской ГЭС. В частности, Укргидроэнерго установило, что плотина имеет значительный запас прочности и устойчивости, поэтому разрушить ее или даже повредить ракетой будет непростой задачей.

Способны ли российские ракеты повредить дамбу Киевской ГЭС

Сергей Попко отметил, что российские ракеты способны повредить металлические затворы плотины и это в дальнейшем приведет к стихийной утечке воды из Киевского водохранилища.

"Будет кратковременное подтопление некоторых территорий ниже плотины по течению Днепра. Но, по прогнозам Укргидроэнерго, эти зоны подтопления будут незначительными и все оперативные службы и жители будут уведомлены о таком подтоплении заблаговременно. Произойдет только несущественное подтопление заплывных территорий, например, потенциально пострадают Русановские и Воскресенские сады, Гидропарк, урочище Горбачиха и еще некоторые территории", — рассказал чиновник.

Россияне запугивают киевлян потопом от Киевской ГЭС

Обстоятельные исследования проводила также и Национальная академия наук Украины и Госагентство водных ресурсов, которые пришли к аналогичным выводам. Так что заявления, которые распространяются сетью о моментальном затоплении Киева, являются не более чем фейком, как отмечает Сергей Попко.

"Не верьте никаким фейкам будто Оболонский район Киева за 3 минуты накроет 4-метровая волна, а еще через две минуты вода доберется до Троещины, а потом будет в центре Киева. Это неправда. Это враждебное ИПСО. Попытки нас запугать и посеять панику. Хочу успокоить киевлян – такие объекты критической инфраструктуры как плотина ГЭС находятся под бдительной круглосуточной охраной Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции. Принимаются все необходимые меры безопасности по прикрытию от воздушных ударов и невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника", — пояснил Сергей Попко.

Киевское водохранилище. Фото: KyivMaps

Киевскую ГЭС строили с расчетом на ядерный удар

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Сергей Сергиекно отметил, что Киевская ГЭС проектировалась и строилась в разгар холодной войны.

"Строя постройки Киевской ГЭС, проектанты закладывали в объект возможность худшего сценария развития событий, а это – ядерный удар. Дамба Киевского моря – огромная масса бетона, она очень устойчива. Поэтому даже прямое попадание современных мощных ракет типа "Циркон", с боевой частью в 1 или 1,5 тонн не должно привести к разрушению сооружения и прорыву воды", — пояснил специалист.

Уйдет ли Киев под воду

Ученые подсчитывали объем воды в Киевском водохранилище. Оказалось, что он не способен нанести серьезный урон столице. Даже если из водохранилища вытечет вся вода, Киев не будет полностью затоплен.

"Так вот, в любом случае Киев катастрофически не затопит, даже его низменные районы — Подол или Оболонь. Максимум, что возможно — это временное подтопление некоторых территорий столицы возле Днепра. Если даже что-нибудь, не дай Бог, произойдет с дамбой Киевской ГЭС "Так вода в Днепре будет подниматься постепенно, затапливая прибрежные полосы и низины. Какой-либо критической опасности не будет, люди спокойно смогут эвакуироваться из мест, которые временно подтопит вода — ничего апокалипсического не произойдет", - убеждает Александр Сергиенко.

Напомним, в понедельник, 25 марта, россияне применили гиперзвуковые ракеты "Циркон". Впрочем, спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что в ВСУ есть средство против этих ракет.

Россияне уже целились на Днепровскую ГЭС во время одной из мощнейших атак на энергосистему Украины.