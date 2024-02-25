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Ексголова ВРУ Мороз, близькі та військові розповіли, ким для них був Степан Хмара

25 лютого 2024 12:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ексголова ВРУ Мороз, близькі та військові розповіли, ким для них був Степан Хмара
Церемонія прощання з Степаном Хмарою. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві в неділю, 25 лютого, прощаються з українським політиком, борцем за незалежність України у XX столітті Степаном Хмарою. Серед присутніх на церемонії прощання були колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз, рідні та близькі люди дисидента, а також військові. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Спогади про Степана Хмару

Олександр Мороз розповів, що під час своєї політичної діяльності вони зі Степаном Хмарою були однодумцями в різних питаннях.

"Я був з ним абсолютно однодумцями у питанні земельних відносин, що не можна державі втрачати землю, тобто не можна продавати українську землю", — зазначив він. 

За словами одного з військових, який прийшов попрощатися зі Степаном Хмарою, дуже складно бути доброю людиною, коли в Україні важкі часи. 

"Я хочу наголосити, коли Степан Хмара піддавався реперсіям чекістів під час уряду СРСР, то хочу зазначити, що його під руки в застєнки вели такі самі українці, як і він, незважаючи до якої партії, вони умовно кажучи належали. І саме такі, як Степан Хмара, справжні, самовіддані сини України, то є справжній промінь і подих свободи саме в найтемніші часи для України", — зауважив він.

Допомога дисидента у суспільно-політичних питаннях 

Військовослужбовець Руслан Онищенко наголосив, що завдяки сміливості Степана Хмари, він разом з іншими бійцями є вільними, адже він раніше їх взяв на поруки, аби звільнити з Лук'янівського СІЗО.

"Для мене Степан Хмара, в першу чергу, це свобода. Дуже довгоочікувана свобода, нас тримали сім років за стінами СІЗО і тримала влада Порошенка, якій не сподобалось те, що ми, прості люди, зупинили в секторі А повністю контрабанду", — сказав він. 

Нагадаємо, на 87-му році життя помер український політик і дисидент періоду перебудови Степан Хмара. Його шпиталізували 14 лютого та збирали гроші на необхідне лікування. 

Також ми повідомляли, що у Києві 25 лютого розпочалася церемонія прощання з Степаном Хмарою. Вона відбулася у холі Київської консерваторії на вул. Городецького, 1-3/11.

Верховна Рада
Київ
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