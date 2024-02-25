Экс-глава ВРУ Мороз, близкие и военные рассказали, кем для них был Степан Хмара

Церемония прощания со Степаном Хмарой. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 25 февраля, прощаются с украинским политиком, борцом за независимость Украины в XX веке Степаном Хмарой. Среди присутствующих на церемонии прощания были бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз, родные и близкие люди диссидента, а также военные.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Воспоминания о Степане Хмаре

Александр Мороз рассказал, что во время своей политической деятельности они со Степаном Хмарой были единомышленниками по разным вопросам.

"Я был с ним абсолютно единомышленниками в вопросе земельных отношений, что нельзя государству терять землю, то есть нельзя продавать украинскую землю", — отметил он.

По словам одного из военных, который пришел попрощаться со Степаном Хмарой, очень сложно быть хорошим человеком, когда в Украине тяжелые времена.

"Я хочу подчеркнуть, когда Степан Хмара подвергался реперсиям чекистов во время правительства СССР, то хочу отметить, что его под руки в застенки вели такие же украинцы, как и он, несмотря на то, к какой партии, они условно говоря принадлежали. И именно такие, как Степан Хмара, настоящие, самоотверженные сыны Украины, это настоящий луч и дыхание свободы именно в самые темные времена для Украины", — отметил он.

Помощь диссидента в общественно-политических вопросах

Военнослужащий Руслан Онищенко подчеркнул, что благодаря смелости Степана Хмары, он вместе с другими бойцами свободны, ведь он раньше их взял на поруки, чтобы освободить из Лукьяновского СИЗО.

"Для меня Степан Хмара, в первую очередь, это свобода. Очень долгожданная свобода, нас держали семь лет за стенами СИЗО и держали власти Порошенко, которым не понравилось то, что мы, простые люди, остановили в секторе А полностью контрабанду", — сказал он.

Напомним, на 87-м году жизни скончался украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Его госпитализировали 14 февраля и собирали деньги на необходимое лечение.

Также мы сообщали, что в Киеве 25 февраля началась церемония прощания со Степаном Хмарой. Она прошла в холле Киевской консерватории на ул. Городецкого, 1-3/11.