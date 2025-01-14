Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ексміністр під слідством попросив виїхати за кордон — вирок ВАКС arrow

Ексміністр під слідством попросив виїхати за кордон — вирок ВАКС

14 січня 2025 11:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Сольський попросив дозволу виїхати за кордон — що вирішив суд
Микола Сольський. Фото: Forbes
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Колишній міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під слідством попросив виїхати за кордон. Вищий антикорупційний суд надав йому дозвіл на декілька днів.

Таке рішення ухвалив суддя ВАКС Андрій Біцюк, передає "Слово і діло". 

Читайте також:

Деталі справи

Сольського підозрюють у співорганізації заволодіння землею в Сумській області.

Раніше антикорупційний суд заарештував його до 24 червня з альтернативою застави у розмірі 75,7 млн грн. Гроші внесли, тому він вийшов з-під варти.

На Сольського наклали такі обов'язки:

  • з'являтися на вимогу органів;
  • не покидати межі Києва та Київської області без спеціального дозволу;
  • інформувати про зміну місця проживання та роботи;
  • утримуватися від контактів зі свідками та іншими підозрюваними в цій справі;
  • здати на зберігання свої закордонні паспорти.

Адвокат ексміністра звернувся до суду з проханням дозволити виїзд у Німеччину для проходження медичного обстеження та участі в Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства.

Яке рішення суду

"Надати дозвіл підозрюваному на виїзд за кордон до Федеративної Республіки Німеччини з 14 січня по 28 січня 2025 року включно для проведення медичного обстеження в Університетській клініці Фрайбурга та участі у Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства у Берліні", — йдеться в рішенні ВАКС.

Суд зобовʼязав ДМС повернути ексміністру закордонний паспорт на період виїзду.

Нагадаємо, 9 травня 2024 року ВРУ звільнила Миколу Сольського з посади міністра. Він написав заяву про відставку.

Раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк ухвалив рішення зняти електронний браслет з Сольського.

Київ Сумська область Микола Сольський ВАКС судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:20 В одній з країн ЄС житло стане майже недоступним для іноземців

13:19 У ТЦК відповіли, чи може поліція здійснювати оповіщення громадян

13:16 Сили оборони вночі завдали ударів по низці об'єктів в Росії

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

13:01 В Армія+ запустили опитування для військових — чого стосується

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

12:55 Жителі Дніпра згадали загиблих у ракетному ударі — фото

12:53 Юна одеситка, яка втратила ногу через РФ, стала героїнею коміксу

12:53 У ТЦК відповіли, коли мають право затримувати чоловіків на вулиці

12:39 Хто може отримати пільги замість родича у 2025 році

13:20 В одній з країн ЄС житло стане майже недоступним для іноземців

13:19 У ТЦК відповіли, чи може поліція здійснювати оповіщення громадян

13:16 Сили оборони вночі завдали ударів по низці об'єктів в Росії

13:01 В Армія+ запустили опитування для військових — чого стосується

12:55 Жителі Дніпра згадали загиблих у ракетному ударі — фото

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:53 Юна одеситка, яка втратила ногу через РФ, стала героїнею коміксу

12:53 У ТЦК відповіли, коли мають право затримувати чоловіків на вулиці

12:39 Хто може отримати пільги замість родича у 2025 році

12:29 Скільки українців в Німеччині працевлаштовані — інфографіка

12:24 В Одесі наживалися на освітленні вулиць — що відомо

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Text

08:00 Завершальна президентська промова Байдена — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 Нові правила відстрочки для аспірантів — що зміниться у вишах

13 січня 2025
Text

21:20 Байден виступив з терміновимт зверненням — ефір Новини.LIVE

Text

19:06 Ємець назвав умови для проведення виборів після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія