Сольський попросив дозволу виїхати за кордон — що вирішив суд

Микола Сольський. Фото: Forbes

Колишній міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під слідством попросив виїхати за кордон. Вищий антикорупційний суд надав йому дозвіл на декілька днів.

Таке рішення ухвалив суддя ВАКС Андрій Біцюк, передає "Слово і діло".

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Деталі справи

Сольського підозрюють у співорганізації заволодіння землею в Сумській області.

Раніше антикорупційний суд заарештував його до 24 червня з альтернативою застави у розмірі 75,7 млн грн. Гроші внесли, тому він вийшов з-під варти.

На Сольського наклали такі обов'язки:

з'являтися на вимогу органів;

не покидати межі Києва та Київської області без спеціального дозволу;

інформувати про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від контактів зі свідками та іншими підозрюваними в цій справі;

здати на зберігання свої закордонні паспорти.

Адвокат ексміністра звернувся до суду з проханням дозволити виїзд у Німеччину для проходження медичного обстеження та участі в Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства.

Яке рішення суду

"Надати дозвіл підозрюваному на виїзд за кордон до Федеративної Республіки Німеччини з 14 січня по 28 січня 2025 року включно для проведення медичного обстеження в Університетській клініці Фрайбурга та участі у Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства у Берліні", — йдеться в рішенні ВАКС.

Суд зобовʼязав ДМС повернути ексміністру закордонний паспорт на період виїзду.

Нагадаємо, 9 травня 2024 року ВРУ звільнила Миколу Сольського з посади міністра. Він написав заяву про відставку.

Раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк ухвалив рішення зняти електронний браслет з Сольського.