Сольский попросил разрешения выехать за границу — что решил суд

Николай Сольский. Фото: Forbes

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Никола Сольский под следствием попросил выехать за границу. Высший антикоррупционный суд предоставил ему разрешение на несколько дней.

Такое решение принял судья ВАКС Андрей Бицюк, передает "Слово и дело".

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Детали дела

Сольского подозревают в соорганизации завладения землей в Сумской области.

Ранее антикоррупционный суд арестовал его до 24 июня с альтернативой залога в размере 75,7 млн грн. Деньги внесли, поэтому он вышел из-под стражи.

На Сольского наложили следующие обязанности:

появляться по требованию органов;

не покидать пределы Киева и Киевской области без специального разрешения;

информировать об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от контактов со свидетелями и другими подозреваемыми в этом деле;

сдать на хранение свои загранпаспорта.

Адвокат экс-министра обратился в суд с просьбой разрешить выезд в Германию для прохождения медицинского обследования и участия в Глобальном форуме по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

Какое решение суда

"Предоставить разрешение подозреваемому на выезд за границу в Федеративную Республику Германия с 14 января по 28 января 2025 года включительно для проведения медицинского обследования в Университетской клинике Фрайбурга и участия в Глобальном форуме по вопросам продовольствия и сельского хозяйства в Берлине", — говорится в решении ВАКС.

Суд обязал ГМС вернуть экс-министру загранпаспорт на период выезда.

Напомним, 9 мая 2024 года ВРУ уволила Николая Сольского с должности министра. Он написал заявление об отставке.

Ранее судья ВАКС Андрей Бицюк принял решение снять электронный браслет с Сольского.