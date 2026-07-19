Тарифи на проїзду у Києві — кияни витрачають на транспорт 10% доходу

Кияни у громадському транспорті. Фото: Новини.LIVE

Жителі Києва змушені витрачати на громадський транспорт понад 10% свого місячного доходу. Це перевищує прийнятний рівень транспортних витрат.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко в ефірі "Київського часу".

Скільки витрачають кияни на громадський транспорт

Попенко пояснив, що нормальними вважаються витрати на транспорт у межах 5–7% від місячного доходу. Якщо ж цей показник сягає 10–15%, громадський транспорт починає обмежувати мобільність населення, адже стає фінансово менш доступним.

"Заяви Кличка, що вартість проїзду має бути до 50 гривень — це хибний економічний підхід. Він виходить із припущення, що єдиним джерелом фінансування громадського транспорту на сьогодні повинні бути пасажири. В сучасній економіці, зокрема в європейських містах, громадський транспорт створює вигоди не тільки для пасажирів, тому що від його роботи отримують прибутки роботодавці, торгівельні центри, забудовники, сфера послуг і туристичний бізнес. Тому фінансування транспорту повинне стати спільною відповідальністю громади, а не лише пасажира", — наголосив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Експерт зазначив, що за медіанної заробітної плати в Києві на рівні близько 30 тисяч гривень місячний проїзний мав би коштувати від 1,5 до 2,1 тисячі гривень. Водночас запропонована столичною владою вартість становить близько 3,5 тисячі гривень.

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Водночас експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов також звернув увагу, що такий проїзний не забезпечує повноцінного користування всіма видами транспорту. Зокрема, він не поширюється на маршрутні таксі, приміські перевезення та не враховує повноцінного сполучення метро між правим і лівим берегами столиці. За його словами, у багатьох європейських містах проїзні квитки охоплюють значно ширшу транспортну мережу.

Як писали Новини.LIVE, раніше кияни поскаржилися на те, що в них знімає за проїзд одразу подвійну вартість — і нову, і стару. Тобто 8 і 30 грн.

Водночас співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко заявив, що після підвищення тарифів на дорогах у Києві стане більше заторів. Пасажири почнуть обирати інші способи пересування, якщо після підвищення тарифів не побачать покращення якості перевезень.