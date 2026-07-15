Подорожчання проїзду в Києві збільшить затори, — ГО "Пасажири Києва"

Затори на дорогах. Фото: Новини.LIVE

Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва може спровокувати зростання заторів на дорогах столиці. Якщо після підвищення тарифів пасажири не побачать покращення якості перевезень, швидкості руху чи комфорту, вони почнуть обирати інші способи пересування.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко, передає Новини.LIVE.

У громадській організації пояснили можливі наслідки нових тарифів

"Люди, які після подорожчання не отримають покращення сервісу, швидкості чи зручності громадського транспорту, будуть шукати альтернативи. Це абсолютно логічно", - зазначив експерт.

Гречко додав, що частина мешканців столиці може відмовитися від громадського транспорту на користь електромобілів, приватних автомобілів, а також активніше використовувати велосипеди, самокати, мопеди чи скутери. На його думку, така тенденція матиме негативний вплив на дорожню ситуацію у місті.

"Усе це веде до того, що люди будуть їздити на чомусь іншому. Це означає більше автомобілів на дорогах, більше заторів, а також більше двоколісного транспорту".

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Як повідомляли Новини.LIVE, із 15 липня у Києві набули чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. У КМДА пояснили, що підвищення вартості однієї поїздки до 30 гривень стало вимушеним через багаторічну збитковість транспортної системи столиці, яка, за оцінками міської влади, перевищує 12 мільярдів гривень.

Як повідомляє Новини.LIVE, після підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва до 30 гривень експерти почали оцінювати можливі наслідки такого рішення. Зокрема, вони припускають, що нові тарифи можуть змінити транспортні звички киян і вплинути на баланс між комунальними та приватними перевізниками.