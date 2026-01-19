Відео
Головна Київ Експерт не виключає можливу зупинку метро Києва через енергокризу

Експерт не виключає можливу зупинку метро Києва через енергокризу

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 20:31
Чи зупинять метро у Києві - відповідь Омельченка
Володимир Омельченко. Фото: кадр з відео

Зупинка метро в Києві для економії електроенергії наразі не потрібна. Однак ця можливість не виключена у майбутньому.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Чи зупинять метро у Києві

Він пояснив, що на сьогодні ситуація з енергопостачанням у столиці стабільна.

"Метрополітен зараз не знаходиться у критичній ситуації. Потужності достатньо, щоб забезпечити електроенергією і метро, і населення з бізнесом", — зазначив експерт.

Водночас Омельченко наголосив, що у разі погіршення енергетичної ситуації варіант тимчасової зупинки метро не можна виключати.

"Можливо, ситуація стане більш критичною — передбачити це важко. Якщо ситуація погіршуватиметься, тоді така опція не виключена", — додав він.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли, які станції метро у Києві нещодавно перейменували.

А до цього телеведучий Дмитро Комаров розповів, що стіни метрополітену в Україні можуть захистити не лише під час ударів дронів, ракет та бомб, а й навіть від потужного ядерного удару.

Київ метро енергетика відключення світла блекаут
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
