Чи зупинять метро у Києві - відповідь Омельченка

Зупинка метро в Києві для економії електроенергії наразі не потрібна. Однак ця можливість не виключена у майбутньому.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Вечір.LIVE.

Чи зупинять метро у Києві

Він пояснив, що на сьогодні ситуація з енергопостачанням у столиці стабільна.

"Метрополітен зараз не знаходиться у критичній ситуації. Потужності достатньо, щоб забезпечити електроенергією і метро, і населення з бізнесом", — зазначив експерт.

Водночас Омельченко наголосив, що у разі погіршення енергетичної ситуації варіант тимчасової зупинки метро не можна виключати.

"Можливо, ситуація стане більш критичною — передбачити це важко. Якщо ситуація погіршуватиметься, тоді така опція не виключена", — додав він.

