Остановят ли метро в Киеве - ответ Омельченко

Эксперт не исключает возможную остановку метро Киева
Остановка метро в Киеве для экономии электроэнергии пока не нужна. Однако эта возможность не исключена в будущем.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Вечір.LIVE.
Остановят ли метро в Киеве
Он пояснил, что на сегодня ситуация с энергоснабжением в столице стабильная.
"Метрополитен сейчас не находится в критической ситуации. Мощности достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией и метро, и население с бизнесом", — отметил эксперт.
В то же время Омельченко подчеркнул, что в случае ухудшения энергетической ситуации вариант временной остановки метро нельзя исключать.
"Возможно, ситуация станет более критической — предсказать это трудно. Если ситуация будет ухудшаться, тогда такая опция не исключена", — добавил он.
