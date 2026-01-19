Остановят ли метро в Киеве - ответ Омельченко

Владимир Омельченко. Фото: кадр из видео

Остановка метро в Киеве для экономии электроэнергии пока не нужна. Однако эта возможность не исключена в будущем.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Вечір.LIVE.

Остановят ли метро в Киеве

Он пояснил, что на сегодня ситуация с энергоснабжением в столице стабильная.

"Метрополитен сейчас не находится в критической ситуации. Мощности достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией и метро, и население с бизнесом", — отметил эксперт.

В то же время Омельченко подчеркнул, что в случае ухудшения энергетической ситуации вариант временной остановки метро нельзя исключать.

"Возможно, ситуация станет более критической — предсказать это трудно. Если ситуация будет ухудшаться, тогда такая опция не исключена", — добавил он.

