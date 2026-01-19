Видео
Эксперт не исключает возможную остановку метро Киева

Дата публикации 19 января 2026 20:31
Остановят ли метро в Киеве - ответ Омельченко
Владимир Омельченко. Фото: кадр из видео

Остановка метро в Киеве для экономии электроэнергии пока не нужна. Однако эта возможность не исключена в будущем.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Вечір.LIVE.

Он пояснил, что на сегодня ситуация с энергоснабжением в столице стабильная.

"Метрополитен сейчас не находится в критической ситуации. Мощности достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией и метро, и население с бизнесом", — отметил эксперт.

В то же время Омельченко подчеркнул, что в случае ухудшения энергетической ситуации вариант временной остановки метро нельзя исключать.

"Возможно, ситуация станет более критической — предсказать это трудно. Если ситуация будет ухудшаться, тогда такая опция не исключена", — добавил он.

Напомним, что Новини.LIVE сообщали, какие станции метро в Киеве недавно переименовали.

А до этого телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что стены метрополитена в Украине могут защитить не только во время ударов дронов, ракет и бомб, но и даже от мощного ядерного удара.

Киев метро энергетика отключения света блэкаут
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
