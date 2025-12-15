Експерт назвав місто України, де найбільші відключення світла

Відключення світла в столиці. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Київ зараз має один із найбільших дефіцитів електроенергії в Україні. Столиця виконує не лише міські, а й загальнодержавні функції, адже в Києві працює багато державних установ і розташовані важливі об’єкти.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Чому в Києві тривалі відключення електроенергії

Володимир Омельченко пояснив, що з теплопостачанням у місті поки що серйозних труднощів зараз немає, натомість із електроенергією ситуація складна. Саме в Києві погодинні відключення світла тривають довше, ніж у багатьох інших регіонах країни.

Коментуючи причини, Омельченко зазначив, що говорити про брак грошей неправильно. За його словами, у бюджеті столиці є значні невикористані кошти — мова йде про мільярди гривень, які так і не були витрачені до кінця року, зокрема, й на захист енергооб'єктів.

"Сказати, що немає фінансування, напевно, це було б неправильно і не чесно, бо в бюджеті міста Києва зараз є надлишок коштів. Ті, які не були реалізовані, ідеться не про сотню тисяч гривень, ідеться про мільярди буквально, а зараз кінець грудня. Ще буквально два тижні, і завершується цей 2025 рік. Чому так сталося? Це буквально недбалість якихось конкретних посадовців, якісь конкретні відомства недопрацьовують", — зазначив Омельченко.

Він зазначив, що через концентрацію державних об’єктів у Києві вирішення проблеми електродефіциту потребувало залучення не лише коштів міського бюджету, а й загальнодержавного фінансування. За словами Омельченка, це мало бути питанням координації на рівні уряду та Міністерства енергетики. У разі належної взаємодії між цими структурами проблему можна було б мінімізувати або вирішити.

Також Омельченко звернув увагу на роботу попереднього керівництва Міністерства енергетики. За його словами, замість розвитку децентралізованої генерації акцент робили не на тих речах і дарма витратили кошти.

"Якщо б зосередилися і нормально скоординували зусилля, то могли б вирішити цю проблему. І, однак, знаєте, що Міністерство енергетики, попередній склад, попередний керівник, він більше був зосереджений не на будівництві децентралізованої генерації, а був зосереджений на будівництві так званих атомних блоків, міфічних, на які витрачалися... Вони не збудовані, нічого там не зроблено, але гроші вже витрачені мільярди", — заявив експерт.

Тим часом в Одесі надскладна ситуація з енергопостачанням для споживачів та підприємств. Мер міста попередив, що відключення світла можуть тривати тиждень і більше.

