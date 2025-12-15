Видео
Главная Киев Эксперт объяснил, почему Киев страдает от дефицита электроэнергии

Эксперт объяснил, почему Киев страдает от дефицита электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 11:58
Эксперт назвал город Украины где самые большие отключения света
Отключение света в столице. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Киев сейчас имеет один из самых больших дефицитов электроэнергии в Украине. Столица выполняет не только городские, но и общегосударственные функции, ведь в Киеве работает много государственных учреждений и расположены важные объекты.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте также:

Почему в Киеве длительные отключения электроэнергии

Владимир Омельченко пояснил, что с теплоснабжением в городе пока серьезных трудностей сейчас нет, зато с электроэнергией ситуация сложная. Именно в Киеве почасовые отключения света длятся дольше, чем во многих других регионах страны.

Комментируя причины, Омельченко отметил, что говорить о нехватке денег неправильно. По его словам, в бюджете столицы есть значительные неиспользованные средства - речь идет о миллиардах гривен, которые так и не были потрачены до конца года, в том числе и на защиту энергообъектов.

"Сказать, что нет финансирования, наверное, это было бы неправильно и не честно, потому что в бюджете города Киева сейчас есть избыток средств. Те, которые не были реализованы, речь идет не о сотне тысяч гривен, речь идет о миллиардах буквально, а сейчас конец декабря. Еще буквально две недели, и завершается этот 2025 год. Почему так произошло? Это буквально халатность каких-то конкретных должностных лиц, какие-то конкретные ведомства недорабатывают", — отметил Омельченко.

Он отметил, что из-за концентрации государственных объектов в Киеве решение проблемы электродефицита требовало привлечения не только средств городского бюджета, но и общегосударственного финансирования. По словам Омельченко, это должно было быть вопросом координации на уровне правительства и Министерства энергетики. В случае надлежащего взаимодействия между этими структурами проблему можно было бы минимизировать или решить.

Также Омельченко обратил внимание на работу предыдущего руководства Министерства энергетики. По его словам, вместо развития децентрализованной генерации акцент делали не на тех вещах и зря потратили средства.

"Если бы сосредоточились и нормально скоординировали усилия, то могли бы решить эту проблему. И, однако, знаете, что Министерство энергетики, предыдущий состав, предыдущий руководитель, он больше был сосредоточен не на строительстве децентрализованной генерации, а был сосредоточен на строительстве так называемых атомных блоков, мифических, на которые тратились... Они не построены, ничего там не сделано, но деньги уже потрачены миллиарды", — заявил эксперт.

Между тем в Одессе сверхсложная ситуация с энергоснабжением для потребителей и предприятий. Мэр города предупредил, что отключения света могут длиться неделю и более.

Также ранее народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко объяснял, почему западные области Украины не имеют длительных отключений света в отличие от Киева.

Киев электроэнергия финансы отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
