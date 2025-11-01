Відео
Експерт пояснив, чому не може працювати ТРЦ "Гулівер" в Києві

Експерт пояснив, чому не може працювати ТРЦ "Гулівер" в Києві

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 02:15
Оновлено: 02:16
ТРЦ "Гулівер" закрили - чому не може працювати центр
ТРЦ Gulliver. Фото: пресс-служба ТРЦ

Торговельно-розважальний центр "Гулівер", який знаходиться у Києві — не може працювати. Проблема полягає в тому, що електромережі залишилися у старого власника.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив економічний експерт Юрій Гавриленко.

Читайте також:

Чому ТРЦ "Гулівер" не може працювати

Експерт пояснив, що під час передачі заставного майна електричні мережі не увійшли до ТРЦ, бо згідно закону вони не підлягають державній реєстрації. Через це нові власники не можуть забезпечити роботу центру.

"Системна проблема полягає в тому, що відповідно до частини 4 статті 5 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень, електричні мережі державній реєстрації не підлягають... Проблема в тому, що заставне майно передали, а електричні мережі, які не були частиною заставного майна, залишилися за старим власником... І, відповідно, такий комплекс без електричних мереж внутрішніх працювати не може", — сказав Гавриленко.

Він додав, що вирішити проблему можна лише системно, а саме — змінивши законодавство, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.

Нагадаємо, цього літа стало відомо, що ТРЦ "Гулівер" отримав нових власників. Його забрали за борги.

Днями, 30 жовтня, ми писали, що Укрексімбанк та Ощадбанк заблокували управління торговельно-офісним комплексом Gulliver у Києві. Станом на 31 жовтня, всі входи до ТЦК були закриті. Детально про те, що сталося — читайте за цим посиланням.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
