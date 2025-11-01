Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Эксперт объяснил, почему не может работать ТРЦ "Гулливер" в Киеве

Эксперт объяснил, почему не может работать ТРЦ "Гулливер" в Киеве

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 02:15
обновлено: 02:16
ТРЦ "Гулливер" закрыли - почему не может работать центр
ТРЦ Gulliver. Фото: пресс-служба ТРЦ

Торгово-развлекательный центр "Гулливер", который находится в Киеве — не может работать. Проблема заключается в том, что электросети остались у старого владельца.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил экономический эксперт Юрий Гавриленко.

Почему ТРЦ "Гулливер" не может работать

Эксперт пояснил, что при передаче залогового имущества электрические сети не вошли в ТРЦ, потому что согласно закону они не подлежат государственной регистрации. Поэтому новые владельцы не могут обеспечить работу центра.

"Системная проблема заключается в том, что согласно части 4 статьи 5 закона Украины о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, электрические сети государственной регистрации не подлежат... Проблема в том, что залоговое имущество передали, а электрические сети, которые не были частью залогового имущества, остались за старым собственником... И, соответственно, такой комплекс без электрических сетей внутренних работать не может", — сказал Гавриленко.

Он добавил, что решить проблему можно только системно, а именно — изменив законодательство, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Напомним, этим летом стало известно, что ТРЦ "Гулливер" получил новых владельцев. Его забрали за долги.

На днях, 30 октября, мы писали, что Укрэксимбанк и Ощадбанк заблокировали управление торгово-офисным комплексом Gulliver в Киеве. По состоянию на 31 октября, все входы в ТЦК были закрыты. Подробно о том, что произошло — читайте по этой ссылке.

Киев закон ТРЦ электроснабжение бизнес имущество
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
