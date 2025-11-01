ТРЦ "Гулливер" закрыли - почему не может работать центр

ТРЦ Gulliver. Фото: пресс-служба ТРЦ

Торгово-развлекательный центр "Гулливер", который находится в Киеве — не может работать. Проблема заключается в том, что электросети остались у старого владельца.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил экономический эксперт Юрий Гавриленко.

Реклама

Читайте также:

Почему ТРЦ "Гулливер" не может работать

Эксперт пояснил, что при передаче залогового имущества электрические сети не вошли в ТРЦ, потому что согласно закону они не подлежат государственной регистрации. Поэтому новые владельцы не могут обеспечить работу центра.

"Системная проблема заключается в том, что согласно части 4 статьи 5 закона Украины о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, электрические сети государственной регистрации не подлежат... Проблема в том, что залоговое имущество передали, а электрические сети, которые не были частью залогового имущества, остались за старым собственником... И, соответственно, такой комплекс без электрических сетей внутренних работать не может", — сказал Гавриленко.

Он добавил, что решить проблему можно только системно, а именно — изменив законодательство, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Напомним, этим летом стало известно, что ТРЦ "Гулливер" получил новых владельцев. Его забрали за долги.

На днях, 30 октября, мы писали, что Укрэксимбанк и Ощадбанк заблокировали управление торгово-офисным комплексом Gulliver в Киеве. По состоянию на 31 октября, все входы в ТЦК были закрыты. Подробно о том, что произошло — читайте по этой ссылке.