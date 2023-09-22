Експосадовця судитимуть за підозрою у службовій недбалості

Винесення рішення на судовому засіданні. Фото: Google.com

На Київщині судитимуть колишнього чиновника Бориспільської райдержадміністрації через службову недбалість, що спричинила безпідставну втрату бюджетних коштів. За даними слідства, службовець підписав акт приймання виконаних робіт, в якому вказувалося придбання будівельних матеріалів, які фактично не закуповувались.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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На Київщині судитимуть колишнього виконувача обов’язків начальника одного з управлінь Бориспільської райдержадміністрації за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Згідно матеріалів слідства, очолюване обвинуваченим управління уклало договір з товариством на проведення капітального ремонту пологового відділення Бориспільської центральної районної лікарні.

Встановлено, що посадовець підписав акт приймання виконаних робіт, в якому підрядник вказав відомості щодо придбаних будівельних матеріалів, які фактично не закуповувались. За інформацією слідства це призвело до втрат понад 4,2 млн грн бюджетних коштів.

"На підставі вказаного документа на рахунок підрядника безпідставно перераховано понад 4,2 млн грн бюджетних коштів, чим спричинено збитки державі", — йдеться у повідомленні.

Також у суді розглядається обвинувальний акт стосовно підрядника "за фактами заволодіння чужим майном, складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)".

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