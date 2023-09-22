Экс-чиновника будут судить по подозрению в служебной халатности

Вынесение решения на судебном заседании. Фото: Google.com

На Киевщине будут судить бывшего чиновника Бориспольской райгосадминистрации из-за служебной халатности, повлекшей безосновательную потерю бюджетных средств . По данным следствия, служащий подписал акт приемки выполненных работ, в котором указывалось приобретение строительных материалов, которые фактически не закупались.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура .

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Факт служебной халатности повлек за собой потерю миллионов бюджетных средств

В Киевской области будут судить бывшего исполняющего обязанности начальника одного из управлений Бориспольской райгосадминистрации по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Согласно материалам следствия, возглавляемое обвиняемым управление заключило договор с обществом на проведение капитального ремонта родильного отделения Бориспольской центральной районной больницы.

Установлено, что должностное лицо подписало акт приемки выполненных работ, в котором подрядчик указал сведения о приобретенных строительных материалах, которые фактически не закупались. По информации следствия, это привело к потерям более 4,2 млн грн бюджетных средств.

"На основании указанного документа на счет подрядчика безосновательно перечислено более 4,2 млн грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб государству" , - говорится в сообщении.

Также в суде рассматривается обвинительный акт в отношении подрядчика "по фактам завладения чужим имуществом, составления и выдачи заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)".

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