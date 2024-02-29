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Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

29 лютого 2024 02:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям
Засновник та голова Офісу Трансформації, ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що квартири у недобудовах можна віддавати переселенцям за принципом заходу. Він назвав алгоритм, яким ці квартири можна видавати.

Про це Бахматов розповів в інтерв'ю Новини.LIVE у п'ятницю, 23 лютого.

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Що робити з недобудовами у Києві

Бахматов повідомив, що у світі активно працюють із внутрішньо переміщеними особами. За словами чиновника, українці звикли по 30 років стояти у черзі на міфічну квартиру і таких людей досить багато у Києві.

"Всі забувають, що всіх багато, а всього мало. Ми не можемо кожному подарувати квартиру, це дуже дорого. Але ми можемо зробити облік житлового фонду та зрозуміти, кому яку квартиру з ремонтом та меблями давати за пільговою орендою. Як це роблять у Німеччині, Великобританії", — сказав Бахматов.

Глава Офісу Трансформації навів приклад того, як можна розподіляти квартири між переселенцями.

"Приміром, якщо у людини п'ятеро дітей їй потрібна трикімнатна квартира в оренду умовно на 20 років, умовно за 10 тисяч гривень. Якщо діти виросли і виїхали з квартири, ми пропонуємо поменшу квартиру, а в тій трикімнатній робимо косметичний ремонт і запускаємо знову туди велику родину", — уточнив Бахматов.

Ексрадник Кличка додав, що якщо подарувати квартиру, то люди її продадуть та здадуть в оренду, а самі переїжджають та заробляють гроші.

Нагадаємо, виплати на проживання всередині переміщених осіб з 1 березня 2024 року будуть продовжені на 6 місяців для більшості нинішніх отримувачів. Однак деякі переселенці втратять допомогу.

Раніше в кількох регіонах України запрацювала нова програма допомоги громадянам, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. Ставши його учасником, можна одержати до 33 тисяч гривень.

Київ
квартири
переселенці
житло
будівництво
ВПО
війна в Україні

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