Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

Основатель и глава Офиса Трансформации, экс-советник Виталия Кличко Максим Бахматов. Фото: скриншот

Основатель и глава Офиса Трансформации и экс-советник Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что квартиры в недостройках можно отдавать переселенцам по принципу запада. Он назвал алгоритм, по которому эти квартиры можно выдавать.

Об этом Бахматов рассказал в интервью Новини.LIVE в пятницу, 23 февраля.

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Бахматов сообщил, что в мире активно работают с внутренне перемещенными лицами. По словам чиновника, украинцы привыкли по 30 лет стоять в очереди на мифическую квартиру и таких людей довольно много в Киеве.

"Все забывают, что всех много, а всего мало. Мы не можем каждому подарить квартиру, это очень дорого. Но мы можем сделать учет жилого фонда и понять, кому какую квартиру с ремонтом и мебелью давать по льготной аренде. Как это делают в Германии, Великобритании", — сказал Бахматов.

Глава Офиса Трансформации навел пример того, как можно распределять квартиры между переселенцами.

"К примеру, если у человека пятеро детей — ей нужна трехкомнатная квартира в аренду условно на 20 лет, условно за 10 тысяч гривен. Если дети выросли и выехали с квартиры, мы предлагаем квартиру поменьше, а в той трехкомнатной делаем косметический ремонт и запускаем снова туда большую семью", — уточнил Бахматов.

Экс-советник Кличко добавил, что если подарить квартиру, то люди ее продадут и сдадут в аренду, а сами переезжают и зарабатывают деньги.

Напомним, выплаты на проживание внутри перемещенным лицам с 1 марта 2024 года будут продлены на 6 месяцев для большинства нынешних получателей. Однако некоторые переселенцы лишатся помощи.

Ранее в нескольких регионах Украины заработала новая программа помощи гражданам, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ. Став его участником, можно получить до 33 тысяч гривен.