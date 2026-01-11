Екстрені відключення світла в Києві 11 січня — деталі від ДТЕК

термінова новина

На лівому березі Києва, а також у Печерському та Голосіївському районах столиці, діють екстрені відключення світла вранці в неділю, 11 січня. Це пов'язано з несприятливими погодними умовами.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах. Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій", — зазначили в компанії.

За даними енергетиків, що на решті території міста діють стабілізаційні графіки відключень.

"Енергетики працюють над усуненням локальних аварій. Вони виникли через перевантаження мереж та морози. Ми розуміємо як важко бути без електропостачання взимку, тому робимо все від нас залежне аби повернути його в домівки", — пояснили в ДТЕК.

Також енергетики закликали киян користуватись потужними приладами по черзі, аби уберегти мережі від перевантажень.

