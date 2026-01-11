Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Екстрені відключення в низці районів Києва — що кажуть у ДТЕК

Екстрені відключення в низці районів Києва — що кажуть у ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 09:42
Екстрені відключення світла в Києві 11 січня — деталі від ДТЕК
термінова новина

На лівому березі Києва, а також у Печерському та Голосіївському районах столиці, діють екстрені відключення світла вранці в неділю, 11 січня. Це пов'язано з несприятливими погодними умовами.

Про це повідомляє ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

"Сьогодні екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах. Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій", — зазначили в компанії.

За даними енергетиків, що на решті території міста діють стабілізаційні графіки відключень.

"Енергетики працюють над усуненням локальних аварій. Вони виникли через перевантаження мереж та морози. Ми розуміємо як важко бути без електропостачання взимку, тому робимо все від нас залежне аби повернути його в домівки", — пояснили в ДТЕК.

Також енергетики закликали киян користуватись потужними приладами по черзі, аби уберегти мережі від перевантажень.

Новина доповнюється...

світло
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації