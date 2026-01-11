Экстренные отключения света в Киеве 11 января - детали от ДТЭК

срочная новость

На левом берегу Киева, а также в Печерском и Голосеевском районах столицы, действуют экстренные отключения света утром в воскресенье, 11 января. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Сегодня экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, осложняет ситуацию низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий",- отметили в компании.

По данным энергетиков, на остальной территории города действуют стабилизационные графики отключений.

"Энергетики работают над устранением локальных аварий. Они возникли из-за перегрузки сетей и морозов. Мы понимаем как трудно быть без электроснабжения зимой, поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы вернуть его в дома",- пояснили в ДТЭК.

Также энергетики призвали киевлян пользоваться мощными приборами по очереди, чтобы уберечь сети от перегрузок.

