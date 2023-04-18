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Екстрений прогноз синоптиків — чи буде колапс у Києві через паводки

18 квітня 2023 14:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Синоптики заспокоїли киян: колапсу через паводки не буде. Як змінилась ситуація з водоймами
Начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков. Фото: dsns.gov.ua/uk
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Синоптики прогнозують пік паводків на 22 квітня, однак маємо хороші новини — масштабного затоплення Києва та області не буде. Вода відступає.

Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

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За його словами, станом на ранок у Києві ситуація стабілізувалась, подекуди рівень води знижується. Однак зафіксовано вихід води на прирічкові території, під загрозою затоплення острови Труханів та Муромець. Ситуація напружена в кількох районах Київської області: Вишгородському, Броварському та Бориспільському.

"На ранок 18 квітня ми фіксуємо стабілізацію ситуації, навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються зараз, – максимальний рівень, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде", — зазначив Ілля Перевозчиков.

Нещодавно ми розповідали, коли очікувати на весняне тепло. За прогнозами синоптиків, підвищення температури відбудеться вже після Великодня, однак сильних стрибків у бік "плюсів" не очікується.

Нагадаємо, цього тижня синоптики прогнозують повені, які можуть мати червоний рівень небезпеки. Загальна температура повітря по Україні може сягати від 2° морозу до 20° тепла. Подекуди дощитиме.

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