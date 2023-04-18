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Экстренный прогноз синоптиков — будет ли коллапс в Киеве из-за паводков

18 апреля 2023 14:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Синоптики успокоили киевлян: коллапса из-за паводков не будет. Как изменилась ситуация с водоемами
Начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков. Фото: dsns.gov.ua/ru
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Синоптики прогнозируют пик паводков на 22 апреля, однако есть хорошие новости — масштабного затопления Киева и области не будет. Вода отступает.

Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ ".

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По его словам, по состоянию на утро в Киеве ситуация стабилизировалась, иногда уровень воды снижается. Однако зафиксирован выход воды на приречные территории, под угрозой затопления острова Труханов и Муромец. Ситуация напряжена в нескольких районах Киевской области: Вышгородском, Броварском и Бориспольском.

"На утро 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации, даже снижение уровня воды. Те затопления, которые фиксируются сейчас – максимальный уровень, который может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет", - отметил Илья Перевозчиков.

Недавно мы рассказывали, когда ожидать весеннее тепло. По прогнозам синоптиков , повышение температуры произойдет уже после Пасхи, однако сильных скачков в сторону "плюсов" не ожидается.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют наводнения , которые могут иметь красный уровень опасности. Общая температура воздуха по Украине может достигать от 2° мороза до 20° тепла. Кое-где будет дождь.

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