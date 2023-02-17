Фото Києва: лютий 2023

Київ чарує та захоплює: емоції столиці очима Новини.LIVE
Незважаючи на прохолодну на сніжну погоду, Київ готовий зустрічати весну. Стан енергетики в країні покращується, а це означає, що перемога вже близько.
Новини.LIVE покажуть незламну столицю очима нашого фотографа.
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Лютневий Київ
Затишні вулиці міста, неймовірні мешканці столиці й активний рух надають Києву особливого шарму. Саме в цьому виявляється незламність і мужність нашої країни.
Фото: Новини.LIVE, Галина Остаповець / Новини.LIVE