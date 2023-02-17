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Київ чарує та захоплює: емоції столиці очима Новини.LIVE

17 лютого 2023 22:28
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Фото Києва: лютий 2023
Лютневий Київ
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Незважаючи на прохолодну на сніжну погоду, Київ готовий зустрічати весну. Стан енергетики в країні покращується, а це означає, що перемога вже близько.

Новини.LIVE покажуть незламну столицю очима нашого фотографа.

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Лютневий Київ

Затишні вулиці міста, неймовірні мешканці столиці й активний рух надають Києву особливого шарму. Саме в цьому виявляється незламність і мужність нашої країни. 

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Фото: Новини.LIVE, Галина Остаповець / Новини.LIVE

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