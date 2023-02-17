Фото Києва: лютий 2023

Лютневий Київ

Незважаючи на прохолодну на сніжну погоду, Київ готовий зустрічати весну. Стан енергетики в країні покращується, а це означає, що перемога вже близько.

Новини.LIVE покажуть незламну столицю очима нашого фотографа.

Лютневий Київ

Затишні вулиці міста, неймовірні мешканці столиці й активний рух надають Києву особливого шарму. Саме в цьому виявляється незламність і мужність нашої країни.

Фото: Новини.LIVE, Галина Остаповець / Новини.LIVE